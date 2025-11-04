Hindustan Hindi News
एनवीडिया के रिकॉर्ड उछाल के बावजूद हिचक रहीं कंपनियां, क्या फूटने वाला है AI का गुब्बारा

संक्षेप: अमेरिकी कंपनी एनवीडिया AI की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है। इसके बावजूद एआई की चमक पर संदेह के घेरे में आ गई है। कई वैश्विक कंपनियां निवेश से हिचक रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि यह उछाल स्थायी वृद्धि का संकेत है या फिर एआई का गुब्बारा जल्द फूटने वाला है।

Tue, 4 Nov 2025 06:09 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
दुनिया में एआई के क्षेत्र में जबरदस्त बूम आया हुआ है। अमेरिकी कंपनी एनवीडिया इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है और वह दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, जिसका बाजार मूल्यांकन 5 ट्रिलियन डॉलर (करीब 420 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है। यह उपलब्धि ऐतिहासिक मानी जा रही है।

इसके बावजूद एआई की चमक पर संदेह के घेरे में आ गई है। कई वैश्विक कंपनियां निवेश से हिचक रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि यह उछाल स्थायी वृद्धि का संकेत है या फिर एआई का गुब्बारा जल्द फूटने वाला है।

सुर्खियों में एनवीडिया

एनवीडिया की उड़ान पिछले दो सालों में बेहद तेज रही है। इसका मार्केट कैप मई 2023 के एक ट्रिलियन डॉलर से उछलकर 5 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। कंपनी ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। अनुमान है कि 2030 तक मूल्यांकन 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

कंपनी की 2025 की कुल आय 130.5 अरब डॉलर रही, जो पिछले साल की तुलना में 114 प्रतिशत अधिक है और 2026 तक इसके 200 अरब डॉलर से ऊपर जाने का अनुमान है। विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि इस दशक के अंत तक एनवीडिया की वार्षिक आय 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है।

इस तेजी वजह क्या है?

एनवीडिया की सफलता की सबसे बड़ी वजह है कि उसने उच्च प्रदर्शन वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू के क्षेत्र में लगभग एकाधिकार बना लिया है। इन्हीं जीपीयू की मदद से बड़े भाषा मॉडल, इमेज्र बनाने वाली एआई सिस्टम और अन्य डिजिटल वर्कलोड तैयार किए जाते हैं। एक समय में केवल गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी अब एआई ढांचे की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन चुकी है।

कंपनी की लगभग 89 प्रतिशत इनकम डाटा सेंटर से आती है, जबकि गेमिंग और एआई आधारित कंप्यूटर से लगभग 10 प्रतिशत राजस्व मिलता है। एनवीडिया का एआई चिप बाजार में हिस्सा 85 से 90 प्रतिशत तक है। इसके ग्राहक केवल तकनीकी कंपनियां ही नहीं हैं, बल्कि सैमसंग, टेस्ला, रिलायंस और टाटा जैसे औद्योगिक समूह भी हैं।

