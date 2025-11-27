भारत में होगा 2030 का कॉमनवेल्थ गेम, इन कंपनियों के शेयर पर रखें, होगा फायदा

संक्षेप: Commonwealth Games 2030: एक बार फिर से कॉमनवेल्थगेम भारत में होंगे। अहमदाबाद को 2030 के कॉमवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है। आइए जानते हैं ऐसे कंपनियों के विषय में जिनको कॉमनवेल्थगेम से फायदा हो सकता है।

Commonwealth Games 2030: एक बार फिर से कॉमनवेल्थगेम भारत में होंगे। अहमदाबाद को 2030 के कॉमवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है। आइए जानते हैं ऐसे कंपनियों के विषय में जिनको कॉमनवेल्थगेम से फायदा हो सकता है।

कौन से सेक्टर पर पड़ेगा प्रभाव सबसे पहले रियल एस्टेट डेवलपर्स को फायदा होदा। खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान, गेल गांव, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आदि बनाने होंगे। जिससे रियल एस्टेट डेवलपर्स कंपनियों को कई नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड क्लास हाईवे, मेट्रो लिंक और एयरपोर्ट्स आदि को भी विस्तार दिया जाएगा। ऐसे में इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के शेयर लगातार फोकस में रहेंगे।

मौजूदा समय में अडानी रियल्टी (लिस्टेड नहीं है।), अरविंद स्मार्टस्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनिया हैं।

इन कंपनियों पर रहेगी सबकी नजर कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के शेयर भी फोकस में रहेंगे। एल एंड टी, एचसीसी, जीएमआर जैसी अन्य बड़ी इंफ्रा कंपनियां भी फोकस में रहेंगी।

होटल के करोबार को भी तगड़ा फायदा आईटीसी, इंडियन होटल्स आदि कंपनियों के शेयरों पर भी नजर बनाए रखिए। इन कंपनियों को भी कॉमनवेल्थ गेम से तगड़ा फायदा होने की उम्मीद है।

क्या करें निवेशक एक निवेशक के तौर पर अब जरूरी है कि लगातार राज्य और केंद्र सरकार की घोषणाओं पर नजर बनाए रखिए। साथ ही इस सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियों की वित्तीय स्थिति, शेयरों के प्रदर्शन सहित अन्य वर्क ऑर्डर आदि पर ध्यान दें। किसी सेगमेंट में कुछ हलचल होता है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। हालांकि, कोई भी निवेश करने से पहले शेयरों पर ठीक से नजर रखें।