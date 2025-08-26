नवरात्रि से मिल सकती है आम लोगों को जीएसटी में राहत, 2 नए स्लैब की उम्मीद

22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अगर नवरात्र के पहले दिन से GST छूट का प्रावधान लागू किया जाता है तो उससे ग्राहकों को लाभ होगा। बिहार चुनाव का भी इससे क्या है कनेक्शन, पढ़ें विशेष संवाददाता की विशेष रिपोर्ट…

खाने-पीने और डेली यूज की वस्तुओं पर जीएसटी घटाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। जीएसटी में अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जेनरेशन के सुधारों को लेकर सरकार ने तीन और चार सिंतबर को जीएसटी परिषद की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में लगभग दो स्लैब समेत सभी प्रस्तावों पर सहमति बन जाएगी। उसके बाद सरकार इन बदलाव को जल्द लागू करेगी। संभावना है कि 22 सितंबर से जीएसटी दरों में छूट प्रावधान लागू कर दिया जाएगा।

बिहार में चुनाव की घोषणा सितंबर के अंत तक सूत्रों का कहना है कि सितंबर के अंत तक चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है, इसलिए सरकार की कोशिश है कि आम लोगों को उससे पहले राहत प्रदान की जाए। इसलिए बीते सप्ताह जीएसटी से जुड़ी मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में अगली पीढ़ी के सुधारों को लेकर दो दिनों तक चर्चा की गई।

पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में अगली पीढ़ी के व्यापक सुधार को लेकर केंद्र का प्रस्ताव रखा, जिस पर अगले दिन जीओएम ने विस्तार से चर्चा की।

इन पर बन चुकी है सहमति मंत्रियों के समूह की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा सहित आम आदमी से जुड़ी वस्तुओं को पांच फीसदी के स्लैब में शामिल किए जाने पर सहमति प्रदान की गई। मौजूदा चार स्लैब (5,12,18 और 28) को घटाकर सिर्फ दो स्लैब (5 और 18) को रखे जाने सिफारिश जीओएम द्वारा जीएसटी परिषद से की गई। अब जीएसटी परिषद को दिल्ली में होने वाली बैठक में अंतिम फैसला लेना है।

त्योहार पर ग्राहकों को लाभ देने की प्रयास 22 सितंबर से नए जीएसटी स्लैब को लागू किए जाने के पीछे एक अहम उद्देश्य यह भी है कि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में लोग खरीदारी करते हैं। सरकार का मानना है कि अगर नवरात्र के पहले दिन से छूट का प्रावधान लागू किया जाता है तो उससे ग्राहकों को लाभ होगा। इससे बाजार को भी गति मिलेगी।

खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र को व्यापक लाभ हो सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जीएसटी परिषद में सहमति बनने के बाद जीएसटी के दो स्लैब को लागू करने में ज्यादा देरी ने की जाए।

ये बदलाव होंगे 12% स्लैब के दायरे में आने वाली 99 फीसदी वस्तुएं पांच फीसदी के स्लैब में आएंगी

28% के स्लैब में शामिल 90% वस्तुएं 18 फीसदी के दायरे में आ जाएंगी