निवेशक फिर से खरीद और बेच पाएंगे ‘Tata Motors’ के शेयर, नाम पर लगी मुहर, जल्द होगी लिस्टिंग

संक्षेप: Tata Motors Ltd: शेयर बाजार में फिर से निवेशकों टाटा मोटर्स लिमिटेड नाम से कंपनी दिखने लगेगी। बीते दिनों टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट और कॉमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट के बिजनेस को अलग कर दिया था।

Fri, 31 Oct 2025 03:47 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Tata Motors Ltd: शेयर बाजार में फिर से निवेशकों टाटा मोटर्स लिमिटेड नाम से कंपनी दिखने लगेगी। बीते दिनों टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट और कॉमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट के बिजनेस को अलग कर दिया था। जिसके बाद शेयर बाजार में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड नाम से कंपनी कारोबार करने लगी। इस डिमर्जर पर एक बड़ा अपडेट आया है। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार कॉमर्शियल व्हीकल्स यूनिट का नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड (Tata Motors) होगा। यानी पैसेंजर व्हीकल्स का काम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड होगा। वहीं, कॉमर्शियल यूनिट का नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड हो जाएगा। इस नाम पर बोर्ड की मुहर लग गई है।

डिमर्जर होने के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड की लिस्टिंग 14 अक्टूबर को हो गई थी। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट के नाम का ऐलान नहीं हुआ था। ना ही अभी तक यह यूनिट शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। अब नाम के ऐलान के बाद एक बात साफ हो गई है कि जल्द ही कंपनी की लिस्टिंग भी हो जाएगी।

टाटा मोटर्स के पुराने निवेशकों को क्या मिला?

इस डिमर्जर के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया हुआ था। जिन निवेशकों के पास कंपनी के एक शेयर रिकॉर्ड तारीख को रहे होंगे उन्हें एक शेयर कॉमर्शियल यूनिट के और एक शेयर पैसेंजर यूनिट के मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 10 शेयर टाटा मोटर्स के 1 अक्टूबर को रहे होंगे। तो 10 शेयर कॉमर्शियल व्हीकल्स और 10 शेयर पैसेंजर व्हीकल्स यूनिट के मिलेंगे।

क्यों हुआ यह डिमर्जर

टाटा मोटर्स का कहना था कि इससे वो दोनों सेक्टर्स पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में ईवी के आने से काफी बदलाव महसूस कर रही थी। इन्हीं कारणों की वजह से टाटा मोटर्स को यह फैसला लेना पड़ा।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के शेयरों का हाल कैसा?

बीएसई में यह स्टॉक आज 413.20 रुपये के लेवल पर बीएसई में खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 417.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। हालांकि, कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

