नाम ही काफी है...शाहरुख खान के नाम पर शुरू हुआ हाउसिंग प्रोजेक्ट, पहले दिन ही बिक गए सारे फ्लैट
रियल एस्टेट कंपनी डैन्यूब प्रोपर्टीज ने अपनी चर्चित कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ‘शाहरुखज बाय डैन्यूब’ को औपचारिक रूप से पेश की और पहले ही दिन इसकी सभी इकाइयों को बेचने की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक आय प्राप्त होने की उम्मीद है। डैन्यूब ग्रुप की रियल एस्टेट इकाई डैन्यूब प्रोपर्टीज की कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का नाम मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है। कंपनी इसमें करीब 3,500 करोड़ रुपये निवेश कर रही है जिसमें जमीन समेत सभी लागत शामिल है।
प्रोजेक्ट के 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी ने इससे पहले मुंबई में इस परियोजना को पेश किया था। दुबई प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शाहरुख खान की मौजूदगी में डैन्यूब ग्रुप के संस्थापक एवं चेयरमैन रिजवान साजन ने औपचारिक रूप से परियोजना पेश की। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन -शाहरुखज बाय डैन्यूब की सभी इकाइयां बिक चुकी हैं। इसकी रिकॉर्ड सफलता हमारे लिए गर्व का क्षण है। इस परियोजना को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यह इसकी बेजोड़ गुणवत्ता और कंपनी के प्रति लोगों के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने इस मौके पर ‘शाहरुखज बाय डैन्यूब 2.0’ पेश किये जाने का भी संकेत दिया।
क्या है प्रोजेक्ट की खासियत
संयुक्त अरब अमीरात के बड़े शहर दुबई में गगनचुंबी इमारतों, लक्जरी होटल, व्यापारिक केंद्रों और आधुनिक वास्तुकला के लिए मशहूर शेख जायद रोड पर स्थित 55 मंजिलों वाली इस वाणिज्यिक परियोजना में कुल 488 इकाइयां हैं। इस परियोजना का निर्माण क्षेत्र 10 लाख वर्ग फुट से भी अधिक है और तमाम आाधुनिक सुविधाओं से लैस इस परियोजना में कार्यालयों की शुरुआती कीमत 4,75,000 डॉलर (4.2 करोड़ रुपये) है। कंपनी इस परियोजना से करीब 2.1 अरब एईडी (5,146 करोड़ रुपये) आय की उम्मीद कर रही है। कंपनी के अनुसार, डैन्यूब प्रोपर्टीज ने अबतक 40 परियोजनाएं शुरू की है जिसमें से 18 परियोजनाएं पूरी कर चुकी है जबकि अन्य निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
क्या बोले शाहरुख खान?
इस मौके पर अभिनेता शाहरुख खान ने कहा कि दुबई में इतने बड़ी परियोजना में अपना नाम देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस बात का प्रमाण है कि उदारता एवं दूरदर्शिता कैसे एक साथ आ सकती हैं। दुबई ने हमेशा मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया है। यह साहस, कल्पना और इस विश्वास पर बना शहर है कि कुछ भी असंभव नहीं है।