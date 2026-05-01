इस साल 1500 रुपये बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम, क्यों बढ़े LPG के रेट?
LPG Price Hike: कमर्शियल सिलेंडर के दाम इस साल अबतक करीब 1500 रुपये बढ़ चुके हैं। जनवरी में 111 रुपये, फरवरी में 49 रुपये, मार्च में कुल ₹144 की बढ़ोतरी हुई थी, इसके बाद 1 अप्रैल को करीब ₹200 का इजाफा किया गया और अब मई में ₹993 की बड़ी छलांग देखने को मिली है।
LPG Price Hike: मई महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई का एक और झटका सामने आया है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में करीब ₹100 की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। यह पहली बार है कि एलपीज के दाम में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में इसका नया रेट ₹3,071.50 पहुंच गया है। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इस साल लगभग डबल हो गए कमर्शियल सिलेंडर के दाम
जनवरी से अबतककमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम इस साल अबतक करीब 1500 रुपये बढ़ चुके हैं। जनवरी में 111 रुपये, फरवरी में 49 रुपये, मार्च में कुल ₹144 की बढ़ोतरी हुई थी, इसके बाद 1 अप्रैल को करीब ₹200 का इजाफा किया गया और अब मई में ₹993 की बड़ी छलांग देखने को मिली है। इंडियन ऑयल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 1 दिसंबर 2025 को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत केवल 1580.50 रुपये थी।
देश के बड़े शहरों में नए रेट (19 Kg LPG)
नई दरों के बाद प्रमुख शहरों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम इस प्रकार हैं:
दिल्ली: ₹3,071.50
मुंबई: ₹3,024
कोलकाता: ₹3,202
चेन्नई: ₹3,237
बेंगलुरु: ₹3,152
अहमदाबाद: ₹3,091
पुणे: ₹3,084
आगरा: ₹3125.5
गोरखपुर:₹3255.5
लखनऊ: ₹3194
स्रोत: इंडियन ऑयल
इस साल घरेलू सिलेंडर के दाम केवल 60 रुपये बढ़े
अगर घरेलू सिलेंडर की बात करें तो आम घरों के लिए राहत भरी खबर यह है कि 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में आज 1 मई को कोई बदलाव नहीं किया गया है। करीब 33 करोड़ उपभोक्ता अभी भी पिछले महीने वाली पुरानी दरों पर ही घरेलू सिलेंडर ले सकेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम परिवारों पर नहीं पड़ेगा। अगर इस साल की बात करें तो अबतक घरेलू सिलेंडर के दाम केवल 60 रुपये ही बढ़े हैं।
क्यों बढ़े कमर्शियल LPG के दाम?
कमर्शियल LPG के दाम में यह उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता का नतीजा है। फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में शुरू हुआ तनाव अब आठवें हफ्ते में पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के चलते होर्मूज से गुजरने वाली तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। यह दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा मार्ग है, जहां किसी भी रुकावट का सीधा असर पूरी दुनिया में तेल और गैस कीमतों पर पड़ता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें