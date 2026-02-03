भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पीयूष गोयल बोले-इससे गरीबों के लिए बड़े मौके खुलेंगे

संक्षेप: US-India Deal: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारत के 'सेंसिटिव सेक्टर्स', जैसे कि खेती और मछली पालन, साथ ही युवाओं और गरीबों के लिए ग्रोथ का एक बड़ा मौका होगा।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारत के 'सेंसिटिव सेक्टर्स', जैसे कि खेती और मछली पालन, साथ ही युवाओं और गरीबों के लिए ग्रोथ का एक बड़ा मौका होगा। वॉशिंगटन के साथ हुई सहमति की खास बातें बताए बिना, गोयल ने कहा कि ट्रेड डील अपने आखिरी स्टेज में है और समझौते की रूपरेखा बताने वाला भारत-अमेरिका का एक जॉइंट स्टेटमेंट जल्द ही जारी किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीयूष गोयल ने मंगलवार,3 फरवरी 2026 को विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील की आलोचना करने का जोरदार जवाब दिया। संसद में हंगामे के कुछ घंटे बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता अब दोनों देशों की वार्ता टीमों के बीच अंतिम विवरण तय करने के चरण में है।

समझौते की स्थिति गोयल ने कहा कि दोनों देशों की टीमें संयुक्त बयान जारी करेंगी और समझौते का अंतिम रूप जल्द ही तैयार होगा। तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इसकी पूरी जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर समझौता किया है और देश के संवेदनशील क्षेत्रों, खासतौर पर कृषि और डेयरी, के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है।

किन क्षेत्रों को होगा फायदा? गोयल ने बताया कि इस समझौते से कई क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा उत्पाद और समुद्री उत्पाद शामिल हैं।