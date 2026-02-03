Hindustan Hindi News
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पीयूष गोयल बोले-इससे गरीबों के लिए बड़े मौके खुलेंगे

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पीयूष गोयल बोले-इससे गरीबों के लिए बड़े मौके खुलेंगे

संक्षेप:

Feb 03, 2026 06:53 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारत के 'सेंसिटिव सेक्टर्स', जैसे कि खेती और मछली पालन, साथ ही युवाओं और गरीबों के लिए ग्रोथ का एक बड़ा मौका होगा। वॉशिंगटन के साथ हुई सहमति की खास बातें बताए बिना, गोयल ने कहा कि ट्रेड डील अपने आखिरी स्टेज में है और समझौते की रूपरेखा बताने वाला भारत-अमेरिका का एक जॉइंट स्टेटमेंट जल्द ही जारी किया जाएगा।

पीयूष गोयल ने मंगलवार,3 फरवरी 2026 को विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील की आलोचना करने का जोरदार जवाब दिया। संसद में हंगामे के कुछ घंटे बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता अब दोनों देशों की वार्ता टीमों के बीच अंतिम विवरण तय करने के चरण में है।

समझौते की स्थिति

गोयल ने कहा कि दोनों देशों की टीमें संयुक्त बयान जारी करेंगी और समझौते का अंतिम रूप जल्द ही तैयार होगा। तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इसकी पूरी जानकारी साझा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर समझौता किया है और देश के संवेदनशील क्षेत्रों, खासतौर पर कृषि और डेयरी, के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है।

किन क्षेत्रों को होगा फायदा?

गोयल ने बताया कि इस समझौते से कई क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा उत्पाद और समुद्री उत्पाद शामिल हैं।

अमेरिका ने की थी पहल

गोयल ने स्पष्ट किया कि व्यापार समझौते और आयात शुल्क में कटौती की घोषणा सबसे पहले अमेरिका की तरफ से आई, क्योंकि उसने ही भारत समेत कई देशों पर जवाबी टैरिफ लगाए थे। उन्होंने इस समझौते को भारत के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर बताया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
