Colab Platforms share hit 43 day upper circuit stock below 100 rupee money double in 2 month लगातार 43वें दिन इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगा अपर सर्किट, भाव अब भी ₹100 से कम, 2 महीने पैसा हुआ डबल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Colab Platforms share hit 43 day upper circuit stock below 100 rupee money double in 2 month

लगातार 43वें दिन इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगा अपर सर्किट, भाव अब भी ₹100 से कम, 2 महीने पैसा हुआ डबल

Multibagger stock: कोलाब प्लेटफॉर्म्स (Colab Platforms) के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज 43वां कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी के शेयरों का भाव 100 रुपये से कम ही है।

Tarun Pratap Singh मिंटMon, 18 Aug 2025 03:04 PM
share Share
Follow Us on
लगातार 43वें दिन इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगा अपर सर्किट, भाव अब भी ₹100 से कम, 2 महीने पैसा हुआ डबल

Multibagger stock: कोलाब प्लेटफॉर्म्स (Colab Platforms) के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज 43वां कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी के शेयरों का भाव 100 रुपये से कम ही है। बता दें, आज कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 69.21 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

ये भी पढ़ें:आज से खुल रहा है यह सस्ता IPO, ग्रे मार्केट अभी दिखा रहा है 27% का फायदा

2 महीने में 169% चढ़ा स्टॉक

कोलाब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों का भाव 17 जून को 25.68 रुपये के लेवल पर था। आज स्टॉक 69.21 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यानी महज 2 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 169 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

कंपनी का 52 वीक हाई 76.18 रुपये और 52 वीक लो लेवल 5.42 रुपये है। कोलाब प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की कीमतों में 52 वीक लो लेवल से 1177 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप 1411.88 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:करीब 9% चढ़ा यह स्टॉक, कीमत 10 रुपये से कम? 59% टूटने के बाद क्यों दिखी तेजी

कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड का किया ऐलान

टेक, स्पोर्ट्स और गेमिंग कंपनी ने 13 अगस्त को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने इसी दिन अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया था। एक्सचेंज को दी जानकारी में कोलाब प्लेटफॉर्म्स ने बताया कि सालाना आधार पर प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 167 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट 120.25 लाख रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही के दौरान प्रॉफिट 45.19 लाख रुपये रहा था। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार कंपनी का प्रॉफिट 26 प्रतिशत बढ़ा है।

इस कंपनी का रेवन्यू 2306.28 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी रेवन्यू 1118.94 करोड़ रुपये रहा था।

कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी

इस कंपनी ने एक शेयर पर 0.01 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है। इसी साल कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Multibagger Stock Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।