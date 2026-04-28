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2 दिन में 37% की उछाल! निवेशकों का फेवरेट बना ये स्टॉक, इस वजह से ऊपर भाग रहा शेयर

Apr 28, 2026 01:11 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोहैंस लाइफसाइंसेज (Cohance Lifesciences) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां दो दिनों में स्टॉक करीब 37% तक उछल गया। इस रैली की मुख्य वजह कंपनी में नए CEO के रूप में उमंग वोहरा की नियुक्ति है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

2 दिन में 37% की उछाल! निवेशकों का फेवरेट बना ये स्टॉक, इस वजह से ऊपर भाग रहा शेयर

हाल ही में कोहैंस लाइफसाइंसेज (Cohance Lifesciences) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर सिर्फ दो दिनों में करीब 37% तक उछल गए, जिससे निवेशकों का ध्यान इस स्टॉक की ओर फिर से आ गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी में नए CEO की नियुक्ति है। कंपनी ने उमंग वोहरा (Umang Vohra) को नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप CEO नियुक्त किया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, निवेशकों का भरोसा बढ़ गया और शेयर में तेज खरीदारी देखने को मिली। पहले दिन ही ये शेयर लगभग 20% चढ़ा और अगले दिन भी इसमें करीब 17% तक की बढ़त दर्ज की गई।

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नए CEO उमंग वोहरा (Umang Vohra) की नियुक्ति इसलिए भी खास मानी जा रही है, क्योंकि उमंग वोहरा का फार्मा इंडस्ट्री में लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने पहले शिप्ला सिप्ला लिमिटेड (Cipla Limited) को सफलतापूर्वक लीड किया है और कंपनी को ग्लोबल स्तर पर मजबूत बनाया। ऐसे में निवेशकों को उम्मीद है कि वह सिप्ला लिमिटेड (Cipla Limited) को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

कंपनी के मुताबिक, यह फैसला एक रणनीतिक कदम है, ताकि बिजनेस को अगले ग्रोथ फेज में ले जाया जा सके। पुराने चेयरमैन विवेक शर्मा ने निजी कारणों से पद छोड़ा है, लेकिन वे कुछ समय तक कंपनी के सलाहकार बने रहेंगे, ताकि ट्रांजिशन आसान रहे।

अगर शेयर प्रदर्शन की बात करें, तो हाल के दिनों में इसमें जबरदस्त तेजी आई है। एक हफ्ते में करीब 40% और एक महीने में लगभग 67% का रिटर्न दिया है। हालांकि, लंबे समय में यह स्टॉक उतना प्रभावशाली नहीं रहा, एक साल में इसमें गिरावट भी देखी गई है।

कोहांस लाइफसाइंसेज का शेयर परफॉर्मेंस

कोहांस लाइफसाइंसेज लिमिटेड (Cohance Lifesciences Ltd) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज यह स्टॉक करीब 14.87% उछलकर ₹496.35 पर पहुंच गया, जो मजबूत निवेशक भरोसे और भारी खरीदारी का संकेत है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में यह शेयर कुल मिलाकर करीब 35–37% तक चढ़ चुका है, जिससे इसमें शॉर्ट टर्म में जबरदस्त मोमेंटम बना है। हालांकि, जहां एक तरफ हालिया रैली काफी मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ यह स्टॉक पहले लंबे समय तक दबाव में भी रहा है, इसलिए इसमें वोलैटिलिटी बनी रह सकती है।

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नए नेतृत्व की उम्मीद और भविष्य की ग्रोथ स्टोरी ने इस स्टॉक में नई जान डाल दी है। लेकिन निवेश से पहले जोखिम को समझना और सही रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा रहता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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