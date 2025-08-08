Coforge Share Price falls 10 percent in 4 day due to this 4 दिन में 10% लुढ़का यह IT स्टॉक, गिरावट का है अमेरिकी कनेक्शन, Business Hindi News - Hindustan
4 दिन में 10% लुढ़का यह IT स्टॉक, गिरावट का है अमेरिकी कनेक्शन

4 दिन में 10% लुढ़का यह IT स्टॉक, गिरावट का है अमेरिकी कनेक्शन

आईटी कंपनी Coforge के शेयरों की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है। कंपनी के शेयरों का भाव 4 कारोबारी दिन में 10 प्रतिशत टूट चुका है। यह 4 कारोबारी दिन में तीसरी बार है जब कंपनी के शेयरों का भाव नीचे आया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान Fri, 8 Aug 2025 04:24 PM
आईटी कंपनी Coforge के शेयरों की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है। कंपनी के शेयरों का भाव 4 कारोबारी दिन में 10 प्रतिशत टूट चुका है। यह 4 कारोबारी दिन में तीसरी बार है जब कंपनी के शेयरों का भाव नीचे आया है। आईटी कंपनी Coforge के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह Sabre Corp के शेयरों में आई भारी गिरावट को माना जा रहा है। Nasdaq में यह स्टॉक तीमाही नतीजों के बाद 35 प्रतिशत रातों रात 35 प्रतिशत टूट गया। बता दें, Sabre Corp आईटी कंपनी Coforge की क्लाइंट है।

Coforge के सेयर बीएसई में 1685 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 1602 रुपये के लेवल तक आ गया। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम 1606.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ है।

कंपनी का तिमाही प्रदर्शन कैसा?

जून तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 8.6 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल से जून के दौरान कंपनी का Coforge 3687 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, EBITDA में 60 बेसिस प्वाइंट का सुधार हुआ है।

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन?

एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है। वहीं, 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 16 प्रतिशत गिरा है। लेकिन इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 37 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 304 प्रतिशत बढ़ा है।

इस साल हुआ था कंपनी के शेयरों में बंटवारा

इसी साल जून के महीने में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

