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स्टारबक्स में 300 कर्मचारियों की होगी छंटनी, कंपनी के ऑफिस पर भी लगेगा ताला

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कॉफी दिग्गज कंपनी स्टारबक्स ने 300 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि सुधार योजना के तहत वह कुछ लोकल सपोर्ट ऑफिस बंद करने की योजना बना रही है।

स्टारबक्स में 300 कर्मचारियों की होगी छंटनी, कंपनी के ऑफिस पर भी लगेगा ताला

Starbucks layoff news: कॉफी दिग्गज कंपनी स्टारबक्स में एक बार फिर से छंटनी होने वाली है। दरअसल, स्टारबक्स ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छंटनी के एक और दौर की घोषणा की है। इसके तहत 300 अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि सुधार योजना के तहत वह कुछ लोकल सपोर्ट ऑफिस बंद करने की योजना बना रही है। ये ऑफिस अटलांटा, बरबैंक, शिकागो जैसे शहरों में हैं। कंपनी ने ये भी बताया कि छंटनी का उसके कॉफीहाउस कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉफी चेन ने बताया कि छंटनी के खर्च और ऑफिस की जगह के पुनर्मूल्यांकन को मिलाकर, पुनर्गठन पर कुल 400 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा।

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CNBC को दिए एक बयान में स्टारबक्स के प्रवक्ता ने कहा- हम बैक टू स्टारबक्स रणनीति के तहत आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हम अपनी मजबूत कारोबारी गति को आधार बनाते हुए कंपनी को एक बार फिर मुनाफेदार ग्रोथ के रास्ते पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की गहन समीक्षा की है ताकि वे अपने काम पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा, जटिलताओं को कम कर सकें और लागत में कटौती कर सकें।

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छंटनी का तीसरा दौर

आपको बता दें कि CEO ब्रायन निकोल के कार्यभार संभालने के बाद से यह स्टारबक्स की छंटनी का तीसरा दौर है। फरवरी 2025 में निकोल ने कहा था कि कंपनी 1,100 नौकरियां कम करेगी और कई सौ अन्य खाली पदों पर भी हायरिंग फ्रीज रखेगी। सात महीने बाद कंपनी ने 1 बिलियन डॉलर की पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में अपने नॉन-रिटेल कर्मचारियों के लिए 900 और नौकरियां खत्म करने की घोषणा की। 28 सितंबर 2025 तक स्टारबक्स के पास 9000 अमेरिकी नॉन-रिटेल कर्मचारी और 5000 इंटरनेशनल कर्मचारी थे। निकोल के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने अपने अमेरिकी कारोबार में एक महंगा और सफल बदलाव लाने की शुरुआत की है।

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कॉफी की इस दिग्गज कंपनी की बिक्री में गिरावट आई क्योंकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बजट-सचेत ग्राहकों के कारण उसके पेय पदार्थों की मांग पर असर पड़ा। निकोल के नेतृत्व में स्टारबक्स ने कैफे के कामकाज में सुधार किया है। मेनू में नए और लोकप्रिय आइटम जोड़े हैं। वहीं, अपने कॉफीहाउस में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है।

अपनी पिछली तिमाही के लिए कंपनी ने बताया था कि अमेरिका में सेम-स्टोर सेल्स में 7.1% की बढ़ोतरी हुई, जिसकी मुख्य वजह लेन-देन में हुई 4.3% की वृद्धि थी। निकोल ने कहा- यह तिमाही स्टारबक्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई और हमारे सुधार की दिशा में एक अहम मोड़ भी है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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