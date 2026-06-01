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कर्नाटक में नए CM की शपथ ग्रहण से पहले रॉकेट बना छोटकू शेयर, 5 दिन में 55% की तूफानी तेजी, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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कैफे कॉफी डे चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर सोमवार को BSE में 10% चढ़कर 38.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को भी 20% चढ़े थे। कंपनी के शेयर 5 दिन में 55% चढ़ गए हैं।

कर्नाटक में नए CM की शपथ ग्रहण से पहले रॉकेट बना छोटकू शेयर, 5 दिन में 55% की तूफानी तेजी, घाटे से मुनाफे में आई कंपनी

पॉपुलर कैफे चेन कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर सोमवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर सोमवार को BSE में 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 38.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी 20 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली थी। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर 5 दिन में 55 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 24.66 रुपये से बढ़कर 38 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कॉफी कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और इसका कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता डीके शिवकुमार से भी कनेक्शन है।

CM बनने जा रहे डीके शिवकुमार से कंपनी का कनेक्शन
कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में यह तेज उछाल ऐसे समय में आया है, जब कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पिछले हफ्ते सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार 3 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या की शादी कैफे कॉफी डे के फाउंडर वी जी सिद्धार्थ के बेटे अमर्त्य हेगड़े से हुई है। मौजूदा समय में उनकी मां मालविका हेगड़े, कॉफी डे एंटरप्राइजेज की सीईओ हैं। वी जी सिद्धार्थ ने साल 1996 में कैफे कॉफी डे की शुरुआत की थी।

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घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी
कैफे कॉफी डे ऑपरेट करने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज घाटे से मुनाफे में आई है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज को चौथी तिमाही में 132 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 33 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कॉफी डे एंटरप्राइजेज का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 280.51 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 268.03 करोड़ रुपये था। कॉफी कंपनी की टोटल इनकम भी चौथी तिमाही में 293.48 करोड़ रुपये रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 279.23 करोड़ रुपये थी।

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ऑल टाइम हाई से अब भी 90% नीचे हैं कंपनी के शेयर
कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर अब भी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 90 पर्सेंट नीचे हैं। कॉफी कंपनी के शेयर जनवरी 2018 में 374.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 जून 2026 को 38.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 51.49 रुपये है। वहीं, कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 21.05 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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