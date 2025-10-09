50 रुपये से कम का यह शेयर बना रॉकेट, इस दिग्गज निवेशक ने खरीदे कंपनी के और शेयर
कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर गुरुवार को 5% की तेजी के साथ 42.81 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के और शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के आखिर में डॉली खन्ना के पास कंपनी के 46.32 लाख शेयर हो गए हैं।
कैफे कॉफी डे की पैरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 42.81 रुपये पर पहुंच गए हैं। शेयर मार्केट की दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने सितंबर 2025 तिमाही के दौरान कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर अपना दांव बढ़ाया है। डॉली खन्ना ने कंपनी के और शेयर खरीदे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 51.49 रुपये है। वहीं, कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 21.38 रुपये है।
डॉली खन्ना के पास अब कंपनी के 46.32 लाख शेयर
दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के और शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के आखिर में डॉली खन्ना के पास कंपनी के 46.32 लाख शेयर हो गए हैं। कंपनी में डॉली खन्ना की हिस्सेदारी बढ़कर 2.19 पर्सेंट पहुंच गई है। जून 2025 तिमाही के आखिर में डॉली खन्ना के पास कॉफी डे एंटरप्राइजेज के 32.78 लाख शेयर या कंपनी में 1.55 पर्सेंट हिस्सेदारी थी।
इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 79% से ज्यादा का उछाल
कॉफी डे एंटरप्राइजेज (Coffee Day Enterprises) के शेयरों में इस साल अब तक 79 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। स्मॉलकैप कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 23.84 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 अक्टूबर 2025 को 42.81 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों में 59 पर्सेंट का उछाल आया है। इस अवधि में कंपनी के शेयर 26.95 रुपये से बढ़कर 42 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 8 महीने में कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों में करीब 81 पर्सेंट की तेजी आई है। स्मॉलकैप कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज का मार्केट कैप गुरुवार को 900 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।