50 रुपये से कम का यह शेयर बना रॉकेट, इस दिग्गज निवेशक ने खरीदे कंपनी के और शेयर

कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर गुरुवार को 5% की तेजी के साथ 42.81 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के और शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के आखिर में डॉली खन्ना के पास कंपनी के 46.32 लाख शेयर हो गए हैं।

कैफे कॉफी डे की पैरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर गुरुवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 42.81 रुपये पर पहुंच गए हैं। शेयर मार्केट की दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने सितंबर 2025 तिमाही के दौरान कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर अपना दांव बढ़ाया है। डॉली खन्ना ने कंपनी के और शेयर खरीदे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 51.49 रुपये है। वहीं, कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 21.38 रुपये है।

डॉली खन्ना के पास अब कंपनी के 46.32 लाख शेयर

दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज के और शेयर खरीदे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के आखिर में डॉली खन्ना के पास कंपनी के 46.32 लाख शेयर हो गए हैं। कंपनी में डॉली खन्ना की हिस्सेदारी बढ़कर 2.19 पर्सेंट पहुंच गई है। जून 2025 तिमाही के आखिर में डॉली खन्ना के पास कॉफी डे एंटरप्राइजेज के 32.78 लाख शेयर या कंपनी में 1.55 पर्सेंट हिस्सेदारी थी।