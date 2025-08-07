₹350 से टूटकर ₹38 पर आ गया यह शेयर, अब लगातार चढ़ रहा भाव, कम हुआ कंपनी का घाटा

कंपनी के शेयर 11% तक चढ़कर 38.09 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। इस स्तर पर पिछले छह महीनों में यह 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। आज शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ इस शेयर में भी अच्छी कारोबारी गतिविधि देखी गई।

Coffee Day Enterprises Ltd: कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के शेयर आज गुरुवार के कारोबार के दौरान फोकस मे रहे। कंपनी के शेयर 11% तक चढ़कर 38.09 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। इस स्तर पर पिछले छह महीनों में यह 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। आज शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ इस शेयर में भी अच्छी कारोबारी गतिविधि देखी गई। बीएसई पर लगभग 3.41 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले दो सप्ताह के औसत कारोबार 1.95 लाख शेयरों से काफी अधिक है। कुल कारोबार 1.23 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 749.10 करोड़ रुपये आंका गया। सीडीईएल, कॉफी डे समूह की मूल कंपनी है, जिसके पास कैफ़े कॉफी डे है। जून 2025 तक, कंपनी में प्रमोटरों की 8.21 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। 19 जनवरी 2018 को इस शेयर की कीमत 350 रुपये थी। इस हिसाब से लंबी अवधि में इस शेयर ने तगड़ा नुकसान कराया है।

जून तिमाही के नतीजे कंपनी 14 अगस्त को अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करने वाली है। पिछली तिमाही में सीडीईएल ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में अपना शुद्ध घाटा घटाकर 33 करोड़ रुपये कर दिया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में उसे 303 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। इस तिमाही में कंपनी का राजस्व साल-दर-साल 7 प्रतिशत बढ़कर 268 करोड़ रुपये हो गया। तकनीकी रूप से, कुछ विश्लेषक इस शेयर के निकट भविष्य के आउटलुक को लेकर विभाजित रहे।