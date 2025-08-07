Coffee Day Enterprises share down from 350 rupees to 38 rupees now continue stock jump ₹350 से टूटकर ₹38 पर आ गया यह शेयर, अब लगातार चढ़ रहा भाव, कम हुआ कंपनी का घाटा, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Coffee Day Enterprises share down from 350 rupees to 38 rupees now continue stock jump

कंपनी के शेयर 11% तक चढ़कर 38.09 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। इस स्तर पर पिछले छह महीनों में यह 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। आज शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ इस शेयर में भी अच्छी कारोबारी गतिविधि देखी गई।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 05:02 PM
Coffee Day Enterprises Ltd: कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के शेयर आज गुरुवार के कारोबार के दौरान फोकस मे रहे। कंपनी के शेयर 11% तक चढ़कर 38.09 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। इस स्तर पर पिछले छह महीनों में यह 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। आज शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ इस शेयर में भी अच्छी कारोबारी गतिविधि देखी गई। बीएसई पर लगभग 3.41 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले दो सप्ताह के औसत कारोबार 1.95 लाख शेयरों से काफी अधिक है। कुल कारोबार 1.23 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 749.10 करोड़ रुपये आंका गया। सीडीईएल, कॉफी डे समूह की मूल कंपनी है, जिसके पास कैफ़े कॉफी डे है। जून 2025 तक, कंपनी में प्रमोटरों की 8.21 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। 19 जनवरी 2018 को इस शेयर की कीमत 350 रुपये थी। इस हिसाब से लंबी अवधि में इस शेयर ने तगड़ा नुकसान कराया है।

जून तिमाही के नतीजे

कंपनी 14 अगस्त को अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करने वाली है। पिछली तिमाही में सीडीईएल ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में अपना शुद्ध घाटा घटाकर 33 करोड़ रुपये कर दिया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में उसे 303 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। इस तिमाही में कंपनी का राजस्व साल-दर-साल 7 प्रतिशत बढ़कर 268 करोड़ रुपये हो गया। तकनीकी रूप से, कुछ विश्लेषक इस शेयर के निकट भविष्य के आउटलुक को लेकर विभाजित रहे।

क्या है डिटेल

रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिटेल रिसर्च के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिंह ने निवेशकों को सीडीईएल के शेयरों में मुनाफावसूली करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "शेयर चार्ट पर मजबूत नहीं दिख रहा है और निकट भविष्य में 32 रुपये के स्तर तक गिर सकता है। निवेशकों को किसी भी उछाल पर निकलने पर विचार करना चाहिए।" दूसरी ओर, सेबी-पंजीकृत स्वतंत्र विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "कॉफ़ी डे का शेयर मूल्य दैनिक चार्ट पर थोड़ी तेज़ी दिखा रहा है, जिसे 34.41 रुपये पर मज़बूत समर्थन मिल रहा है। 38 रुपये के प्रतिरोध स्तर से ऊपर दैनिक बंद होने पर निकट भविष्य में 42 रुपये का ऊपरी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।"

