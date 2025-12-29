कर्ज चुकाने जा रही यह कंपनी, शेयर खरीदने की लूट, ₹37 पर आया भाव
Coffee Day Enterprises: कैफे कॉफी डे (सीसीडी) का संचालन करने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) एक्सिस बैंक के साथ अपने बकाया कर्ज का निपटारा करने जा रही है। निजी क्षेत्र के इस बैंक ने एकमुश्त निपटान के रूप में 70 करोड़ रुपये चुकाने को मंजूरी दी है। बता दें कि आज सोमवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर 8 पर्सेंट तक चढ़कर 37.90 रुपये पर पहुंच गए। अब कल मंगलवार को यह शेयर फोकस में रह सकते हैं।
कंपनी ने क्या कहा
कॉफी डे एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार को सोमवार को दी सूचना में कहा, ''एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कंपनी के बकाया कर्ज के लिए 70 करोड़ रुपये के एकमुश्त निपटान को मंजूरी दी है।'' एकमुश्त निपटान के तहत सीडीईएल इस राशि का भुगतान 30 सितंबर, 2026 तक पूरा कर देगी। कर्ज से जूझ रही यह कंपनी अपनी देनदारियों का निपटारा संपत्तियों के समाधान और अन्य तरीकों से कर रही है।
क्या है मामला
सीडीईएल जुलाई, 2019 में संस्थापक चेयरमैन वी. जी. सिद्धार्थ के निधन के बाद विभिन्न कारणों से संकट में फंस गई थी। इसमें 3,535 करोड़ रुपये कथित रूप से कंपनी से माइसोर एमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) में स्थानांतरित किए गए थे, जो उसके दिवंगत संस्थापक की निजी कंपनी है। कंपनी का कुल वित्तीय ऋण 30 जून, 2025 तक 372.52 करोड़ रुपये था। इसमें बैंक और गैर-परिवर्तनीय जमा (एनसीडी) से लघु एवं दीर्घकालिक कर्ज शामिल है।
सितंबर तिमाही के नतीजे
कैफे कॉफी डे का संचालन करने वाली कॉफी डे ग्लोबल का घाटा सितंबर तिमाही के दौरान बढ़कर 6.18 करोड़ रुपये हो गया। वहीं इसका शुद्ध राजस्व 5.6 प्रतिशत बढ़कर 274.18 करोड़ रुपये रहा। कॉफी डे ग्लोबल की मूल इकाई, कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 259.64 करोड़ रुपये का शुद्ध राजस्व और 5.48 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। इसकी औसत दैनिक बिक्री (एएसपीडी) सालाना आधार पर मामूली रूप से बढ़कर 21,168 रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले यह 21,038 रुपये थी। इसके अलावा, कैफे कॉफी डे के कुल स्टोर की संख्या सितंबर तिमाही में घटकर 423 रह गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 440 थी।