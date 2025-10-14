डिफेंस कंपनी को मिला ₹2000 करोड़ का मेगा ऑर्डर, शेयरों में तूफानी तेजी
Cochin Shipyard Share: देश की प्रमुख शिपबिल्डिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) के शेयर मंगलवार, 14 अक्टूबर को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 2% तक चढ़कर 1,780 रुपये पर आ गए। बता दें कि कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे एक मेगा ऑर्डर है। दरअसल, कंपनी ने एक ‘मेगा ऑर्डर’ हासिल करने की घोषणा की है।
यूरोपीय क्लाइंट से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे एक प्रमुख यूरोपीय ग्राहक से ‘मेगा ऑर्डर’ मिला है। कोचीन शिपयार्ड के अनुसार, ₹2,000 करोड़ से अधिक मूल्य वाले ऑर्डर को ‘मेगा’ कैटेगरी में रखा जाता है। यह ऑर्डर छह फीडर कंटेनर वेसल्स के डिजाइन और निर्माण से संबंधित है। प्रत्येक जहाज की क्षमता लगभग 1,700 TEU होगी और यह लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) से संचालित होगा — यानी यह पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक तकनीक आधारित जहाज होंगे। कंपनी ने बताया कि इस ऑर्डर के लिए Letter of Intent (LoI) पर हस्ताक्षर 14 अक्टूबर को किए गए हैं। वहीं, औपचारिक अनुबंध जल्द ही साइन किया जाएगा, जिसमें तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों का विस्तृत विवरण शामिल होगा।
कंपनी की ऑर्डर बुक और प्रदर्शन
इस नए ऑर्डर के साथ कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹21,100 करोड़ पर पहुंच गई है। हालांकि, यह वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही के अंत में दर्ज ₹22,500 करोड़ की तुलना में थोड़ी कम है। शेयर बाजार में, इस घोषणा के बाद डिफेंस कंपनी के शेयरों में 1.1% की बढ़त दर्ज की गई और यह ₹1,779 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। पिछले एक महीने में शेयर 1.6% गिरे हैं, लेकिन साल 2025 की शुरुआत से अब तक (YTD) इसमें 14% की वृद्धि दर्ज की गई है।