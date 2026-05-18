डिफेंस स्टॉक 7% लुढ़का, एक्सपर्ट ने कहा बेच दो, लगभग आधा हो जाएगा दाम
Cochin Shipyard Ltd Share price: कोचिन शिपयार्ड के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स ने कंपनी के शेयरों को बेच देने की सलाह दी है।
Cochin Shipyard Ltd Share price: सरकारी डिफेंस कंपनी कोचिन शिपयार्ड के शेयर आज 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जोकि उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। बता दें, एक्सपर्ट्स ने भी कोचिन शिपयार्ड के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोचिन शिपयार्ड के शेयरों का भाव आधा हो सकता है।
बीएसई में आज सोमवार को कोचिन शिपयार्ड के शेयर बीएसई में गिरावट के बाद 1534 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत से अधिकक की गिरावट के बाद 1475 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।
कितना हुआ तीसरी तिमाही में रेवन्यू? (Cochin Shipyard Ltd Q4 Results)
एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि रेवन्यू के मोर्चे पर झटका लगा है। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 26 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, कोचिन शिपयार्ड का EBITA 6 प्रतिशत लुढ़क गया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 24 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जबकि अनुमान 16 प्रतिशत की गिरावट का था।
पूरे वित्त वर्ष में खराब रहा प्रदर्शन (Cochin Shipyard Ltd Financial Condition)
कंपनी के रेवन्यू में इस वित्त वर्ष के दौरान 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी का EBITDA और नेट प्रॉफिट क्रमशः 23 और 24 प्रतिशत लुढ़क गया है।
ब्रोकरेज ने कहा बेच दो शेयर (Cochin Shipyard Ltd Share targer price)
कोचिन शिपयार्ड के लिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने Sell रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 830 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है। जोकि मौजूदा कीमत से लगभग आधा है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Cochin Shipyard Ltd Share performance)
बीते एक साल के दौरान कोचिन शिपयार्ड के शेयरों की कीमतों में 11.88 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, एक साल में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों का दाम 25 प्रतिशत नीचे आ चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.69 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
भले ही निवेशकों के लिए पिछला एक साल कठिन रहा हो। लेकिन दो साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 1.55 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। तीन साल में कोचिन शिपयार्ड के शेयरों का भाव 451 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 681 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।