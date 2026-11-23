IPO से पहले ब्रांड पोर्टफोलियो मजबूत करने में जुटी कोका-कोला, 26 साल बाद लौटेगा गोल्ड स्पॉट
मुख्य बातें
- कोका-कोला की गोल्ड स्पॉट को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी को कंपनी के आने वाले IPO से जोड़कर भी देखा जा रहा है
- दरअसल, कंपनी की भारतीय बॉटलिंग यूनिट हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स ने 6 नवंबर को IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं
कोका-कोला की गोल्ड स्पॉट को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी को कंपनी के आने वाले IPO से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल, कंपनी की भारतीय बॉटलिंग यूनिट हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स ने 6 नवंबर को IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। ऐसे में पुराने ब्रांड की वापसी और नए ड्रिंक्स की लॉन्चिंग से कंपनी अपने ब्रांड पोर्टफोलियो को मजबूत करने के साथ निवेशकों के सामने ग्रोथ की नई संभावनाएं पेश करना चाहती है।
CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्ड स्पॉट इस बार कम शुगर वाला होगा और सिर्फ कैन में मिलेगा। फिलहाल इसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने की तैयारी है। कंपनी ने सूत्र के हवाले से बताया कि गोल्ड स्पॉट की वापसी के साथ एक और नया ड्रिंक 'कोक जीरो जीरो' भी लॉन्च किया जाएगा। इसमें न तो शुगर होगी और न ही कैफीन। यानी जो लोग रात में कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, लेकिन कैफीन की वजह से इससे बचते हैं, उनके लिए यह नया विकल्प हो सकता है।
सर्दियों में क्यों लॉन्च हो रहा है कोल्ड ड्रिंक?
आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक की मांग गर्मियों में ज्यादा रहती है। ऐसे में सर्दियों में इसकी वापसी थोड़ी अलग लग सकती है। लेकिन कंपनी के मुताबिक, अब कैन वाली ड्रिंक्स की मांग पूरे साल बनी रहती है। इसी वजह से कंपनी इसे किसी एक मौसम तक सीमित नहीं रखना चाहती।
पुराना टैगलाइन भी रहेगा बरकरार
गोल्ड स्पॉट की वापसी के साथ इसका पुराना टैगलाइन 'द जिंग थिंग' (The Zing Thing) भी बरकरार रहेगा। कंपनी का मानना है कि आजकल लोगों में पुराने ब्रांड और उनसे जुड़ी यादों को लेकर काफी दिलचस्पी है। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी और उनकी पत्नी के हाथ में गोल्ड स्पॉट के कैन वाली तस्वीरें भी वायरल हुई थीं।
फैंटा से नहीं होगी सीधी टक्कर
कोका-कोला ने साल 2000 में गोल्ड स्पॉट को बंद कर दिया था, ताकि उसके ग्लोबल ऑरेंज ड्रिंक फैंटा को बाजार में ज्यादा जगह मिल सके। अब कंपनी गोल्ड स्पॉट को फैंटा से अलग पहचान देना चाहती है। यही वजह है कि इसे प्लास्टिक की बोतल (PET) के बजाय महंगे कैन में और सिर्फ क्विक कॉमर्स पर बेचने की योजना है।
IPO से भी जुड़ी है कंपनी की तैयारी
गोल्ड स्पॉट की वापसी को कंपनी की ब्रांड रणनीति के साथ-साथ निवेशकों के नजरिए से भी देखा जा रहा है। कोका-कोला की भारतीय बॉटलिंग कंपनी हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स ने 6 नवंबर को IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे। इसके अलावा बाजार में कैंपा, लाहौरी जीरा और दूसरे नए ब्रांड भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे में गोल्ड स्पॉट और नए ड्रिंक्स के जरिए कोका-कोला अपनी बाजार में पकड़ मजबूत करना चाहती है। कंपनी की योजना गोल्ड स्पॉट को सीमित मात्रा में उपलब्ध कराने की है। यानी यह हर दुकान पर आसानी से नहीं मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें