मुख्य बातें

कोका-कोला की गोल्ड स्पॉट को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी को कंपनी के आने वाले IPO से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल, कंपनी की भारतीय बॉटलिंग यूनिट हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स ने 6 नवंबर को IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। ऐसे में पुराने ब्रांड की वापसी और नए ड्रिंक्स की लॉन्चिंग से कंपनी अपने ब्रांड पोर्टफोलियो को मजबूत करने के साथ निवेशकों के सामने ग्रोथ की नई संभावनाएं पेश करना चाहती है।

CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्ड स्पॉट इस बार कम शुगर वाला होगा और सिर्फ कैन में मिलेगा। फिलहाल इसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने की तैयारी है। कंपनी ने सूत्र के हवाले से बताया कि गोल्ड स्पॉट की वापसी के साथ एक और नया ड्रिंक 'कोक जीरो जीरो' भी लॉन्च किया जाएगा। इसमें न तो शुगर होगी और न ही कैफीन। यानी जो लोग रात में कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, लेकिन कैफीन की वजह से इससे बचते हैं, उनके लिए यह नया विकल्प हो सकता है।

सर्दियों में क्यों लॉन्च हो रहा है कोल्ड ड्रिंक? आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक की मांग गर्मियों में ज्यादा रहती है। ऐसे में सर्दियों में इसकी वापसी थोड़ी अलग लग सकती है। लेकिन कंपनी के मुताबिक, अब कैन वाली ड्रिंक्स की मांग पूरे साल बनी रहती है। इसी वजह से कंपनी इसे किसी एक मौसम तक सीमित नहीं रखना चाहती।

पुराना टैगलाइन भी रहेगा बरकरार गोल्ड स्पॉट की वापसी के साथ इसका पुराना टैगलाइन 'द जिंग थिंग' (The Zing Thing) भी बरकरार रहेगा। कंपनी का मानना है कि आजकल लोगों में पुराने ब्रांड और उनसे जुड़ी यादों को लेकर काफी दिलचस्पी है। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी और उनकी पत्नी के हाथ में गोल्ड स्पॉट के कैन वाली तस्वीरें भी वायरल हुई थीं।

फैंटा से नहीं होगी सीधी टक्कर कोका-कोला ने साल 2000 में गोल्ड स्पॉट को बंद कर दिया था, ताकि उसके ग्लोबल ऑरेंज ड्रिंक फैंटा को बाजार में ज्यादा जगह मिल सके। अब कंपनी गोल्ड स्पॉट को फैंटा से अलग पहचान देना चाहती है। यही वजह है कि इसे प्लास्टिक की बोतल (PET) के बजाय महंगे कैन में और सिर्फ क्विक कॉमर्स पर बेचने की योजना है।