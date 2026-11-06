इस सरकारी कंपनी के IPO को सेबी से मिली मंजूरी, कोल इंडिया बेचेगी 66 करोड़ से ज्यादा शेयर
मुख्य बातें
- महानदी कोलफील्ड्स का यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा
- यानी इस IPO में कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि उसकी पैरेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपने हिस्से के शेयर बेचेगी
- ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, कोल इंडिया महानदी कोलफील्ड्स के 66,18,36,300 तक इक्विटी शेयर बेच सकती है
Mahanadi Coalfields IPO: सरकारी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields) के IPO को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी को शेयर बाजार में उतरने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस IPO के तहत कोल इंडिया 66 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने जा रही है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए बाजार रेगुलेटरी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है। सेबी ने 4 नवंबर को कंपनी के IPO से जुड़े ड्राफ्ट पेपर्स की जांच पूरी करते हुए अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। बता दें कि सेबी की मंजूरी IPO लाने की प्रक्रिया में एक अहम कदम है। अब कंपनी जरूरी नियमों को पूरा करके शेयर बाजार में लिस्ट होने की आगे की तैयारी कर सकती है। महानदी कोलफील्ड्स ने सितंबर में सेबी के पास IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे।
66 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेगी कोल इंडिया
महानदी कोलफील्ड्स का यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। यानी इस IPO में कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि उसकी पैरेंट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपने हिस्से के शेयर बेचेगी। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, कोल इंडिया महानदी कोलफील्ड्स के 66,18,36,300 तक इक्विटी शेयर बेच सकती है। इसका मतलब है कि IPO से मिलने वाला पूरा पैसा कोल इंडिया को मिलेगा। महानदी कोलफील्ड्स को इस IPO से सीधे कोई रकम नहीं मिलेगी।
देश की बड़ी कोयला कंपनियों में शामिल है MCL
महानदी कोलफील्ड्स की स्थापना साल 1992 में हुई थी। यह कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडियरी कंपनियों में से एक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 21.83 करोड़ टन कोयले का प्रोडक्शन किया था। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के कुल नॉन-कोकिंग कोयला प्रोडक्शन में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 22.4% रही। वहीं, कोल इंडिया के कुल कोयला प्रोडक्शन में महानदी कोलफील्ड्स की हिस्सेदारी करीब 28% थी। कोल इंडिया देश के घरेलू कोयला प्रोडक्शन में 80% से ज्यादा योगदान देती है। ऐसे में महानदी कोलफील्ड्स की बाजार में लिस्टिंग को काफी अहम माना जा रहा है।
दो कंपनियां पहले ही शेयर बाजार में हैं लिस्ट
कोल इंडिया अपनी सहायक कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना पर लगातार काम कर रही है। इसका मकसद इन कंपनियों की बाजार में अलग पहचान और वैल्यू बढ़ाना है। इसी योजना के तहत कोल इंडिया इस साल अपनी दो सब्सिडियरी कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट करा चुकी है। बता दें कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) जनवरी में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDI) मार्च में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। अब महानदी कोलफील्ड्स का IPO इसी कड़ी में अगला बड़ा कदम माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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