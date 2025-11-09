कोल इंडिया के नए सीएमडी ने बताया प्लान, शेयर के ₹440 तक जाने का है अनुमान
Coal India share target price: बीते एक साल से कोल इंडिया के शेयर दबाव में नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस शेयर को लेकर घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल बुलिश है। बीते दिनों ब्रोकरेज ने शेयर के लिए जो टारगेट प्राइस दिया था वही इसके 52 हफ्ते का हाई भी है। बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में ही शेयर 440 रुपये के स्तर तक गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि शेयर एक बार फिर से ₹440 के स्तर पर जाएगा। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी। अब कोल इंडिया के मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव हुआ है।
दरअसल, कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा ने एक नवंबर को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का कार्यभार संभाला है। अब सनोज कुमार झा ने कंपनी के प्लान को लेकर भी जिक्र किया है।
कंपनी का प्लान
कोल इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सनोज कुमार झा ने बताया कि कंपनी चालू वित्त वर्ष में 87.5 करोड़ टन उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने या उसके करीब पहुंचने की आकांक्षा रखती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कोल इंडिया पिछले दो महीनों में अपने उत्पादन लक्ष्य से चूक गई है। झा ने कहा, ‘‘आज मैं यह नहीं कह सकता कि हम (उत्पादन लक्ष्य) पूरा नहीं करेंगे। मैं यह भी नहीं कह सकता कि हम पूरा करेंगे। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि लक्ष्य तक या उसके करीब पहुंच सकें।’’
उत्पादन लक्ष्य से चूक गई कंपनी
सीएमडी ने कहा कि मानसून की बारिश के कारण कोल इंडिया सितंबर और अक्टूबर में अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक गई। उन्होंने कहा कि कोयले की मांग बहुत सुस्त रही है और बिजली क्षेत्र की मांग में भी कमी आई है। झा ने उद्योग की कोयला जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा, ‘‘साल के अंत तक हमारे पास पिछली बार की तुलना में ज्यादा भंडार होगा।’’ अक्टूबर में कोल इंडिया का उत्पादन 9.8 प्रतिशत घटकर 5.64 करोड़ टन रह गया, जबकि सितंबर में कंपनी का उत्पादन घटकर 4.89 करोड़ टन रहा था।