कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी का आ रहा है IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹19 का फायदा
Central Mine Planning IPO GMP: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग आईपीओ इस हफ्ते खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 20 मार्च को खुल जाएगा। निवेशकों के पास इस आईपीओ पर 24 मार्च तक दांव लगाने का मौका रहेगा।
Central Mine Planning IPO GMP: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग आईपीओ इस हफ्ते खुल रहा है। कंपनी का आईपीओ 20 मार्च को खुल जाएगा। निवेशकों के पास इस आईपीओ पर 24 मार्च तक दांव लगाने का मौका रहेगा। बता दें, ग्रे मार्केट में कोल इंडिया की इस सब्सिडियरी कंपनी की स्थिति अच्छी है।
ऑफर फार सेल पर आधारित आईपीओ
यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 10.71 करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, यह एक मेनबोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।
कंपनी ने अभी तक आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है। उम्मीद है कि सोमवार को प्राइस बैंड, लॉट साइज आदि का ऐलान हो जाएगा।
Central Mine Planning IPO में 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रहेगा। वहीं, 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। बाकि बचा 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होगा।
कितनी बड़ी है कंपनी
यह देश की सबसे बड़ी कोल और मिनिरल कंसल्टेंसी फर्म है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के पास 61 प्रतिशत मार्केट शेयर था। कंपनी कोयला मंत्रालय के साथ-साथ कुछ मामलों में पेंट्रोलियम मिनिस्ट्री को सलाह देती है।
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को मर्चेंट बैंकर्स बनाया गया है। केफिन टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
क्या चल रहा है जीएमपी
इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 19 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 24 रुपये प्रति शेयर रहा है।
कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी?
वित्त वर्ष 2025 के दौरान Central Mine Planning का रेवन्यू 2177 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवन्यू 1770 करोड़ रुपये रहा था। Central Mine Planning का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) वित्त वर्ष 2025 में 667 करोड़ रुपये रहा। यही प्रॉफिट वित्त वर्ष 2024 में 503 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।