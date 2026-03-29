अगले हफ्ते मार्केट में इन कंपनियों की होगी लिस्टिंग, स्टॉक्स पर नजर रखें निवेशक; बन सकता है प्रॉफिट!
आने वाले हफ्ते में कोई नया IPO लॉन्च नहीं होगा। हालांकि, CMPDI समेत कुल 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली हैं, जिससे निवेशकों के लिए कमाई के मौके बने रहेंगे। GMP संकेत दे रहा है कि ज्यादातर लिस्टिंग फ्लैट या मामूली प्रीमियम पर हो सकती है, इसलिए निवेशकों को सावधानी से फैसले लेने की जरूरत है।
आने वाले हफ्ते में IPO मार्केट थोड़ा शांत रहने वाला है, क्योंकि किसी भी नए IPO के खुलने की संभावना नहीं है। हालांकि, निवेशकों के लिए पूरी तरह से सन्नाटा नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान कई कंपनियों की शेयर बाजार में एंट्री यानी लिस्टिंग होने वाली है। सबसे ज्यादा चर्चा कोल इंडिया (Coal India) की सब्सिडियरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (Central Mine Planning and Design Institute Ltd) की है, जिसकी लिस्टिंग सोमवार को होने वाली है। यह IPO कुल 1.05 गुना सब्सक्राइब हुआ था और इसमें खासतौर पर बड़े निवेशकों (QIBs) की दिलचस्पी ज्यादा देखने को मिली, जबकि रिटेल निवेशकों का रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इस हफ्ते 6 कंपनियां करेंगी डेब्यू
इसके अलावा कुल 6 और कंपनियां भी इस हफ्ते बाजार में डेब्यू करेंगी, जिनमें मेनबोर्ड और SME दोनों सेगमेंट शामिल हैं। एमियाक टेक्नोलॉजीज (Emiac Technologies) का IPO अभी खुला हुआ है और इसमें निवेश की प्रक्रिया अगले हफ्ते तक जारी रहेगी। वहीं, पॉवरिका लिमिटेड (Powerica Ltd) और साई पैरेंट्रल (Sai Parenteral) जैसी कंपनियों के शेयर भी इसी हफ्ते लिस्ट हो सकते हैं।
शेयर फ्लैट या बहुत कम प्रीमियम पर लिस्टिंग
अगर ग्रे मार्केट की बात करें, तो ज्यादातर IPO में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। CMPDI का GMP हल्का-सा प्रीमियम दिखा रहा है, जिससे मामूली लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। वहीं, कुछ अन्य कंपनियों के शेयर फ्लैट या बहुत कम प्रीमियम पर लिस्ट हो सकते हैं।
IPO मार्केट में निवेशक थोड़े सतर्क
इस पूरे ट्रेंड से साफ है कि फिलहाल IPO मार्केट में निवेशक थोड़े सतर्क नजर आ रहे हैं। रिटेल निवेशकों की कम भागीदारी यह भी दिखाती है कि लोग अब ज्यादा सोच-समझकर पैसा लगा रहे हैं। भले ही नए IPO नहीं आ रहे हों, लेकिन लिस्टिंग के जरिए बाजार में हलचल बनी रहेगी। निवेशकों के लिए यह हफ्ता नए इश्यू में पैसा लगाने के बजाय लिस्टिंग गेन पर नजर रखने का हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।