1 जनवरी से पहले अगर आपने खरीद रखा है यह शेयर, तो आपके लिए जरूरी खबर

संक्षेप:

यह कदम सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2030 तक कोल इंडिया की सभी यूनिट्स को लिस्ट किया जाना है। इसी बीच, कोल इंडिया के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है।

Jan 04, 2026 07:26 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Coal India Share: कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Ltd.) अब शेयर बाजार में एंट्री करने जा रही है। कंपनी का IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसमें मौजूदा शेयरधारक कोल इंडिया लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। यह IPO शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को खुलेगा और मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को बंद होगा। इस इश्यू के तहत कोल इंडिया कुल 46.57 करोड़ शेयर बाजार में उतारेगी। हालांकि, अभी तक IPO का प्राइस बैंड घोषित नहीं किया गया है।

क्या है डिटेल

इस IPO में रिटेल निवेशकों के लिए 35% शेयर आरक्षित रखे गए हैं, जिससे छोटे निवेशकों को अच्छी भागीदारी का मौका मिलेगा। इसके अलावा, इसमें एक खास शेयरहोल्डर कोटा भी शामिल है। इस कोटे के तहत इश्यू का 10% हिस्सा कोल इंडिया के मौजूदा शेयरधारकों के लिए रिजर्व किया गया है। यानी जिन निवेशकों के पास पहले से कोल इंडिया के शेयर हैं, उन्हें इस IPO में अलग से आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

किनको मिलेगा फायदा

शेयरहोल्डर कोटे के तहत आवेदन करने के लिए जरूरी है कि निवेशक ने 1 जनवरी 2026 या उससे पहले कोल इंडिया के शेयर खरीदे हों, ऐसे निवेशक भारत कोकिंग कोल के IPO में शेयरहोल्डर कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकेंगे। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, शेयरहोल्डर कोटा आमतौर पर निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रहता है, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट की संभावना अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती है।

बता दें कि भारत कोकिंग कोल, कोल इंडिया की उन पहली सब्सिडियरी कंपनियों में से एक है, जिन्हें सरकार बाजार में लिस्ट कराने जा रही है। यह कदम सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2030 तक कोल इंडिया की सभी यूनिट्स को लिस्ट किया जाना है। इसी बीच, कोल इंडिया के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार, 2 जनवरी को कोल इंडिया का शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और कारोबार के अंत में 7.15% की बढ़त के साथ ₹429.10 पर बंद हुआ। यह तेजी तब आई जब कंपनी ने घोषणा की कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के खरीदार अब सीधे कोल इंडिया की ई-नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

