कोल इंडिया की कंपनी ने IPO के लिए बढ़ाए कदम, अभी क्या स्टेटस, चेक करें
मुख्य बातें
- कोल इंडिया की सब्सिडयरी की लिस्टिंग योजनाएं कोयला मंत्रालय की एक सलाह के बाद बनी हैं
- मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया से चालू वित्त वर्ष में अपनी सब्सिडियरी की लिस्टिंग को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया था
Coal India IPO: कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के तहत, कंपनी इस पब्लिक इश्यू को तैयार करने और मैनेज करने के लिए चार से पांच बुक-रनिंग लीड मैनेजर की तलाश कर रही है। बता दें कि इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू के अलावा ऑफर फॉर सेल भी शामिल हैं।
क्या है प्लान?
मिंट की खबर के मुताबिक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का प्रस्तावित IPO लगभग ₹8,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ का हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कोल इंडिया की योजना समय के साथ अपनी सब्सिडियरी में हिस्सेदारी का 25% तक हिस्सा बेचने की है। शुरुआती चरण में कोल इंडिया की हिस्सेदारी का कम से कम 10% हिस्सा बेचने और साथ ही SECL द्वारा लगभग 5% नए इक्विटी शेयर जारी करने की संभावना है। इससे पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को कम फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इनकी फेस वैल्यू प्रति शेयर ₹1,000 है।
कंपनी के बारे में
बता दें कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया की सबसे ज्याद कोयला उत्पादन करने वाली सब्सिडियरी कंपनियों में से एक है। इसकी 61 कोयला खदानें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। कंपनी ने FY26 में 176.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जिसमें 5.26% की वृद्धि दर्ज की गई।
यह कंपनी पश्चिम बंगाल में डंकुनी कोल कॉम्प्लेक्स के कोयला कार्बोनाइजेशन प्लांट का भी संचालन करती है। यह प्लांट कोयला गैस, कोक फाइन्स, कोयला फाइन्स, डिहाइड्रेटेड टार और अमोनियम सल्फेट आदि का उत्पादन करता है।
महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ
कोल इंडिया की एक और सब्सिडियरी का आईपीओ आ रहा है। यह कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) है। इस कंपनी ने लगभग ₹10,000 करोड़ के अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, IIFL कैपिटल सर्विसेज, IDBI कैपिटल मार्केट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स को मर्चेंट बैंकर के तौर पर नियुक्त किया है।
कोल इंडिया का कोयला उत्पादन
जुलाई में कोयला उत्पादन 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.036 करोड़ टन हो गया। कोयले की आपूर्ति जुलाई में 18.38 प्रतिशत बढ़कर 6.419 करोड़ टन रही। वित्त वर्ष 2026-27 के जुलाई महीने में की गई कोयले की आपूर्ति, किसी भी वित्त वर्ष के इसी महीने में कोयले की अब तक की सबसे ज्यादा खपत है। इससे पहले जुलाई में सबसे अधिक आपूर्ति वित्त वर्ष 2024-25 में 6.05 करोड़ टन हुई थी। कोल इंडिया ने जून 2026 में 6.595 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की थी, जो जून महीने की अब तक की सबसे अधिक आपूर्ति थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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