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कोल इंडिया की कंपनी ने IPO के लिए बढ़ाए कदम, अभी क्या स्टेटस, चेक करें

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • कोल इंडिया की सब्सिडयरी की लिस्टिंग योजनाएं कोयला मंत्रालय की एक सलाह के बाद बनी हैं
  • मंत्रालय की ओर से कोल इंडिया से चालू वित्त वर्ष में अपनी सब्सिडियरी की लिस्टिंग को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया था
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आईपीओ माकेट में हलचल

Coal India IPO: कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के तहत, कंपनी इस पब्लिक इश्यू को तैयार करने और मैनेज करने के लिए चार से पांच बुक-रनिंग लीड मैनेजर की तलाश कर रही है। बता दें कि इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू के अलावा ऑफर फॉर सेल भी शामिल हैं।

क्या है प्लान?

मिंट की खबर के मुताबिक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का प्रस्तावित IPO लगभग ₹8,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ का हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कोल इंडिया की योजना समय के साथ अपनी सब्सिडियरी में हिस्सेदारी का 25% तक हिस्सा बेचने की है। शुरुआती चरण में कोल इंडिया की हिस्सेदारी का कम से कम 10% हिस्सा बेचने और साथ ही SECL द्वारा लगभग 5% नए इक्विटी शेयर जारी करने की संभावना है। इससे पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को कम फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित किया जाएगा। इनकी फेस वैल्यू प्रति शेयर ₹1,000 है।

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कंपनी के बारे में

बता दें कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया की सबसे ज्याद कोयला उत्पादन करने वाली सब्सिडियरी कंपनियों में से एक है। इसकी 61 कोयला खदानें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। कंपनी ने FY26 में 176.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जिसमें 5.26% की वृद्धि दर्ज की गई।

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यह कंपनी पश्चिम बंगाल में डंकुनी कोल कॉम्प्लेक्स के कोयला कार्बोनाइजेशन प्लांट का भी संचालन करती है। यह प्लांट कोयला गैस, कोक फाइन्स, कोयला फाइन्स, डिहाइड्रेटेड टार और अमोनियम सल्फेट आदि का उत्पादन करता है।

महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ

कोल इंडिया की एक और सब्सिडियरी का आईपीओ आ रहा है। यह कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) है। इस कंपनी ने लगभग ₹10,000 करोड़ के अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, IIFL कैपिटल सर्विसेज, IDBI कैपिटल मार्केट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स को मर्चेंट बैंकर के तौर पर नियुक्त किया है।

कोल इंडिया का कोयला उत्पादन

जुलाई में कोयला उत्पादन 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.036 करोड़ टन हो गया। कोयले की आपूर्ति जुलाई में 18.38 प्रतिशत बढ़कर 6.419 करोड़ टन रही। वित्त वर्ष 2026-27 के जुलाई महीने में की गई कोयले की आपूर्ति, किसी भी वित्त वर्ष के इसी महीने में कोयले की अब तक की सबसे ज्यादा खपत है। इससे पहले जुलाई में सबसे अधिक आपूर्ति वित्त वर्ष 2024-25 में 6.05 करोड़ टन हुई थी। कोल इंडिया ने जून 2026 में 6.595 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की थी, जो जून महीने की अब तक की सबसे अधिक आपूर्ति थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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