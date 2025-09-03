एनर्जी सेक्टर के लिए कोल इंडिया ने बढ़ाए कदम, शेयर में आया तगड़ा उछाल, जानें कंपनी का प्लान
Coal india share: दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी- कोल इंडिया लिमिटेड अब एनर्जी सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कोल इंडिया ने 5 गीगावाट क्षमता की रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कोल इंडिया ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब कोयले की मांग में गिरावट देखी गई है। भविष्य में भी यह गिरावट जारी रहने की आशंका है। ऐसे माहौल को देखते हुए कंपनी अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने का प्रयास कर रही है।
रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना की डिटेल
कोल इंडिया के टेंडर पोर्टल पर मंगलवार को प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार कंपनी ने 3 गीगावाट सोलर और 2 गीगावाट विंड एनर्जी परियोजनाओं के निर्माण के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। बता दें कि कंपनी ने पिछले साल अपने रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को दोगुना कर दिया है और मार्च 2030 तक 9.5 गीगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसकी सोलर एनर्जी उत्पादन क्षमता 209 मेगावाट है।
शेयर का हाल
कोल इंडिया के शेयर की बात करें तो बुधवार को 2.53% बढ़कर 389.55 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 393.20 रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल शेयर 523.50 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 349.20 रुपये पर है। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
कोल इंडिया का उत्पादन घटा
कोल इंडिया के मुताबिक उसका उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान 3.5 प्रतिशत घटकर 28.02 करोड़ टन रहा। कंपनी के उत्पादन में गिरावट वैसे समय आई है जब सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कोल इंडिया घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-अगस्त अवधि में कंपनी का उत्पादन 29.04 करोड़ टन रहा था।