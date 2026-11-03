Coal India के निवेशकों को आज ₹10.25 प्रति शेयर डिविडेंड पाने का आखिरी मौका, जानें रिकॉर्ड डेट

मुख्य बातें

Coal India Dividend 2026: सरकारी कंपनी कोल इंडिया (Coal India) के शेयरों में निवेश करने वालों के लिए आज यानी 3 नवंबर अहम दिन है। कंपनी के ₹10.25 प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए आज शेयर खरीदने का आखिरी मौका है। बुधवार 4 नवंबर को स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगा, यानी इस तारीख को शेयर खरीदने वाले निवेशक घोषित डिविडेंड के पात्र नहीं होंगे। कोल इंडिया (Coal India) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान 29 अक्टूबर को सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ किया था। कंपनी ने हर ₹10 फेस वैल्यू वाले शेयर पर ₹10.25 का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस तरह कंपनी एक शेयर पर उसके फेस वैल्यू से भी ज्यादा रकम डिविडेंड के रूप में दे रही है।

डिविडेंड की घोषणा ऐसे समय हुई है, जब कंपनी ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान कोल इंडिया (Coal India) का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 53% बढ़कर ₹6,516 करोड़ हो गया। वहीं, ऑपरेशंस से रेवेन्यू 20.9% की बढ़ोतरी के साथ ₹44,179 करोड़ रहा। आइए जानते हैं कि कोल इंडिया (Coal India) के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है, निवेशकों के खाते में पैसा कब आएगा, कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा रहा है और शेयर ने अब तक कितना रिटर्न दिया है।

रिकॉर्ड डेट और पेमेंट की तारीख

कोल इंडिया (Coal India) के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹10.25 प्रति इक्विटी शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। कंपनी ने इसके लिए 4 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है, जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड में दर्ज शेयरधारकों की पहचान करती है। इन्हीं निवेशकों को घोषित डिविडेंड का भुगतान किया जाता है। कंपनी ने बताया है कि डिविडेंड का भुगतान 27 नवंबर 2026 तक या उससे पहले कर दिया जाएगा। रकम RBI से मंजूर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों के जरिए निवेशकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

डिविडेंड पाने के लिए आज ही खरीदें शेयर

इस बार 4 नवंबर को कोल इंडिया (Coal India) का शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगा। T+1 सेटलमेंट सिस्टम के तहत डिविडेंड पाने के लिए शेयर रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदना जरूरी है। इसलिए 3 नवंबर 2026 यानी आज शेयर खरीदने का आखिरी दिन है। अगर कोई निवेशक 4 नवंबर को शेयर खरीदता है, तो उसे इस डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। ध्यान रखें कि डिविडेंड पाने के लिए केवल रिकॉर्ड डेट पर शेयर खरीदना पर्याप्त नहीं है। एक्स-डिविडेंड डेट और शेयर खरीदने के समय का ध्यान रखना जरूरी है।

पहले कितना डिविडेंड दे चुकी है कंपनी?

कोल इंडिया (Coal India) का रिकॉर्ड शेयरधारकों को नियमित रूप से डिविडेंड देने का रहा है। हालांकि, हर साल डिविडेंड की रकम एक जैसी नहीं रही है। आइए कंपनी के हाल के अंतरिम डिविडेंड पर नजर डालते हैं।

साल नवंबर में घोषित अंतरिम डिविडेंड 2026 ₹10.25 प्रति शेयर 2025 ₹10.25 प्रति शेयर 2024 ₹15.75 प्रति शेयर 2023 ₹15.25 प्रति शेयर

इस रिकॉर्ड से पता चलता है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अलग-अलग रकम का अंतरिम डिविडेंड दिया है। निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी कंपनी का पिछला डिविडेंड भविष्य में मिलने वाले भुगतान की गारंटी नहीं होता।

₹408 के भाव पर कितना बनता है यील्ड?

कोल इंडिया (Coal India) के घोषित ₹10.25 प्रति शेयर के डिविडेंड को ₹408 के रिफरेंस शेयर भाव से देखें, तो इसका डिविडेंड यील्ड करीब 2.5% बैठता है। यह केवल कंपनी के ताजा डिविडेंड से मिलने वाला यील्ड है। इसे कंपनी का पूरे साल का डिविडेंड यील्ड नहीं समझना चाहिए। वहीं, पिछले 12 महीनों में कोल इंडिया (Coal India) ने कुल ₹26.50 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। ₹408 के रिफरेंस भाव पर इसका ट्रेलिंग 12-महीने का डिविडेंड यील्ड करीब 6.5% बनता है।

डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला

डिविडेंड यील्ड = (प्रति शेयर डिविडेंड ÷ शेयर का बाजार भाव) × 100

उदाहरण के लिए अगर किसी शेयर का मार्केट प्राइस ₹408 है और उस पर ₹10.25 का डिविडेंड मिलता है, तो यील्ड करीब 2.5% होगा। हालांकि, सिर्फ ज्यादा डिविडेंड यील्ड देखकर किसी शेयर में निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। शेयर की कीमत में गिरावट डिविडेंड से होने वाले फायदे को कम कर सकती है। इसी तरह शेयर की कीमत बढ़ने पर निवेशक को डिविडेंड के अलावा कैपिटल गेन भी मिल सकता है।

5 साल में 140% से ज्यादा रिटर्न

कोल इंडिया (Coal India) के शेयर ने अलग-अलग समय अवधि में मिला-जुला प्रदर्शन किया है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक, शेयर ने पिछले एक सप्ताह में 2.51% की बढ़त दर्ज की है। हालांकि, एक महीने में इसमें 2.95% की गिरावट आई है। लंबी अवधि के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर ने पिछले एक साल में 5.01% और चालू कैलेंडर ईयर में अब तक 1.89% का रिटर्न दिया है।

समय अवधि शेयर का रिटर्न 1 सप्ताह +2.51% 1 महीना -2.95% 2026 में अब तक +1.89% 1 साल +5.01% 3 साल +30.77% 5 साल +140.35%

इन आंकड़ों से साफ है कि हाल के महीनों में शेयर का प्रदर्शन बहुत मजबूत नहीं रहा है, लेकिन 3 और 5 साल की अवधि में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिला है।

कोल इंडिया के Q2 नतीजे भी रहे मजबूत

डिविडेंड के ऐलान के साथ कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे भी चर्चा में रहे। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 53% बढ़कर 6,516 करोड़ हो गया। वहीं, ऑपरेशंस से कंपनी का रेवेन्यू 20.9% बढ़कर 44,179 करोड़ हो गया। मुनाफे और रेवेन्यू में यह बढ़ोतरी कंपनी के तिमाही प्रदर्शन को मजबूत दिखाती है। हालांकि, आगे कंपनी का प्रदर्शन कोयले की मांग, उत्पादन, बिक्री और लागत जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।

निवेशकों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

कोल इंडिया (Coal India) का ₹10.25 का अंतरिम डिविडेंड निवेशकों के लिए अतिरिक्त आय का मौका है। लेकिन, केवल डिविडेंड पाने के लिए शेयर खरीदना हमेशा फायदे की डील नहीं होती। एक्स-डिविडेंड डेट पर शेयर की कीमत में डिविडेंड के अनुरूप बदलाव हो सकता है। इसके अलावा निवेश से पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, शेयर के मूल्यांकन, डिविडेंड इतिहास और अपने निवेश के लक्ष्य को देखना जरूरी है।