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Mahanadi Coalfields IPO GMP: ग्रे मार्केट में कोल इंडिया की कंपनी- महानदी कोलफील्ड्स के IPO को लेकर निवेशकों का उत्साह बेहद कम हो गया है। एक हफ्ते के भीतर ही आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी 9.25 रुपये से गिरकर महज 0.70 रुपये पर आ गया है। यह 92% की भारी गिरावट को दिखाता है। ऐसे में सवाल है कि आईपीओ पर दांव लगाना सही रहेगा या नहीं। आइए डिटेल जान लेते हैं।

23 नवंबर को बंद हो रहा आईपीओ बीते 19 नवंबर से खुला महानदी कोलफील्ड्स का आईपीओ 23 तारीख यानी सोमवार को बंद हो रहा है। इस आईपीओ को शुक्रवार को बोली के दूसरे दिन 48 प्रतिशत बोलियां मिलीं। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 8,981 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के तहत पेश किए गए 49,30,68,045 शेयर के मुकाबले 23,88,38,600 शेयर के लिए बोलियां मिलीं।

इसमें पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 1.37 गुना सब्सक्रिप्शन मिला जबकि खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से को 24 प्रतिशत और गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी को 18 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। बता दें कि महानदी कोलफील्ड्स ने बुधवार को एंकर निवेशकों से 2,295 करोड़ रुपये जुटाए थे।

IPO का GMP कब कितना? महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 21 नवंबर 2026 को घटकर 0.70 रुपये रह गया। कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड 129 से 136 रुपये तय किया है। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर अनुमानित लिस्टिंग कीमत 136.70 रुपये बैठती है। यानी मौजूदा GMP के आधार पर निवेशकों को लिस्टिंग पर केवल 0.51 फीसदी के संभावित मुनाफे का संकेत मिल रहा है।

अगर पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो 14 नवंबर को इसका GMP 9.25 रुपये था तो 15 नवंबर को यह घटकर 7 रुपये और 16 नवंबर को 3.50 रुपये पर आ गया। इसके बाद 17 नवंबर को मामूली सुधार के साथ 3.65 रुपये रहा जबकि 18 नवंबर को 3.10 रुपये पर पहुंच गया। 19 नवंबर को यह और गिरकर 1.80 रुपये, 20 नवंबर को 0.75 रुपये और 21 नवंबर को महज 0.70 रुपये रह गया। बता दें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक बाजार का संकेत है। यह आईपीओ की वास्तविक लिस्टिंग कीमत या निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की गारंटी नहीं देता।