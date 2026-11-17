मुख्य बातें

आईपीओ पर दांव लगाकर कमाई की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की दो और सब्सिडियरी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं। ये कंपनियां- नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) हैं। जानकारी के मुताबिक कोल इंडिया ने अगले साल इन कंपनियों का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने के लिए बैंकरों के साथ शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है।

क्या हो सकता है आईपीओ का साइज? मिंट की एक खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हर आईपीओ का साइज लगभग 4000 से 5000 करोड़ रुपये का हो सकता है, जिसमें पैरेंट कंपनी यानी कोल इंडिया अपनी 10% हिस्सेदारी बेचेगी। सूत्रों के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में बैंकरों की नियुक्ति फाइनल हो सकती है और अगले वित्त वर्ष तक इन कंपनियों की लिस्टिंग हो सकती है।

कोल इंडिया की कई कंपनियां दस्तक देने को तैयार बता दें कि कोल इंडिया की कई कंपनियां शेयर बाजार में दस्तक देने को तैयार हैं। इस साल की शुरुआत में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड जैसी अन्य सब्सिडियरी कंपनियों की सफल लिस्टिंग हुई थी। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली सब्सिडियरी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के भी अगले हफ्ते तक लिस्ट होने की उम्मीद है। इसके बाद, अगले साल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के भी लिस्ट होने की संभावना है।

2030 तक लिस्ट करने की योजना कोल इंडिया के एक प्रवक्ता ने 'मिंट' को बताया, "2030 तक सभी सब्सिडियरी कंपनियों को लिस्ट करने का प्रस्ताव है।" बता दें कि दिसंबर में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सब्सिडियरी कंपनियों की पहचान करे और 2030 तक उन्हें लिस्ट कराए ताकि कामकाज में सुधार हो और जवाबदेही तय की जा सके। इस कदम का मकसद कामकाज को बेहतर बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए वैल्यू अनलॉक करना है।

निवेशकों को यह चिंता हो सकती है कि लगातार सब्सिडियरी कंपनियों की लिस्टिंग से कोल इंडिया लिमिटेड सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी बनकर रह जाएगी, जिससे इसकी वैल्यूएशन में कमी आ सकती है। लेकिन कंपनी का मानना ​​है कि वह कोयला खनन और खोज के अलावा अन्य क्षेत्रों में विस्तार करके एक स्वतंत्र बिजनेस के रूप में अपनी अहमियत बनाए रखेगी।

कैसे रहे नतीजे? वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कुल रेवेन्यू 26,757.18 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 25,434.11 करोड़ रुपये था। इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 9,583.29 करोड़ रुपये हो गया, जो FY24 में 8,318.13 करोड़ रुपये था। वहीं, FY25 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 17,643.94 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 17,661.48 करोड़ रुपये था। इसका नेट प्रॉफिट FY24 के 3,661.05 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,039.53 करोड़ रुपये हो गया।