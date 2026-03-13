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कोल इंडिया की कंपनी लेकर आ रही IPO, करीब 10.71 करोड़ शेयर बेचने का है प्लान

Mar 13, 2026 07:53 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट(CMPDI) के आईपीओ का इंतजार खत्म होने वाला है। आईपीओ में 10.71 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें सरकार और कोल इंडिया कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा कम कर रही हैं।

कोल इंडिया की कंपनी लेकर आ रही IPO, करीब 10.71 करोड़ शेयर बेचने का है प्लान

Coal India arm CMPDI IPO: कोयला क्षेत्र की प्रमुख एडवाइजरी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट(CMPDI) के आईपीओ का इंतजार खत्म होने वाला है। यह आईपीओ 20 मार्च को ओपन होकर 24 मार्च को क्लोज हो जाएगा। हालांकि, अभी तक आईपीओ का प्राइस बैंड, लॉट साइज और कुल इश्यू साइज घोषित नहीं किया गया है। बता दें कि यह कोल इंडिया की दूसरी कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। इससे पहले, कोल इंडिया की एक अन्य सब्सिडयरी भारत कोकिंग कोल (बीसीसीएल) भी जनवरी महीने में अपना 1,071 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आई थी। बहरहाल, आइए आईपीओ डिटेल जान लेते हैं।

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आईपीओ की डिटेल

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट आईपीओ में 10.71 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें सरकार और कोल इंडिया कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा कम कर रही हैं। चूंकि यह इश्यू पूरी तरह से एक ऑफ-सेल्स (ओएफएस) है इसलिए CMPDI को इस प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी और जुटाई गई रकम बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी।

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आईपीओ के आवंटन ढांचे के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए रिजर्व रहेगा। वहीं 35 प्रतिशत हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए और कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रखा जाएगा। इस इश्यू में शेयरहोल्डर और कर्मचारी आरक्षण की भी व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि कोल इंडिया के मौजूदा शेयरधारक भी इस आईपीओ में विशेष शेयरहोल्डर कोटा के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे।

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कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर अपने शेयर सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। फिलहाल इसकी संभावित लिस्टिंग तारीख 30 मार्च तय की गई है। इस इश्यू के लिए IDBI कैपिटल मार्केट्स को बुक-रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है, जबकि Kfin टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएगी।

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कंपनी के बारे में

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में हुई थी। भारत में यह कोयला और खनिज परामर्श क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और वित्त वर्ष 2025 में इसका बाजार हिस्सेदारी लगभग 61 प्रतिशत रही। मार्च 2025 तक कंपनी के पास भारत में कोयला और खनिज खोज के लिए सबसे बड़े ड्रिलिंग उपकरण बेड़ों में से एक था। वित्त वर्ष 2025 में CMPDI का राजस्व 2177 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 1770 करोड़ रुपये था। इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 503 करोड़ रुपये से बढ़कर 667 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर 2025 तक के नौ महीनों में कंपनी ने 1544 करोड़ रुपये का राजस्व और 425 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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