कोल इंडिया की कंपनी लेकर आ रही IPO, करीब 10.71 करोड़ शेयर बेचने का है प्लान

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट(CMPDI) के आईपीओ का इंतजार खत्म होने वाला है। आईपीओ में 10.71 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें सरकार और कोल इंडिया कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा कम कर रही हैं।

Coal India arm CMPDI IPO: कोयला क्षेत्र की प्रमुख एडवाइजरी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट(CMPDI) के आईपीओ का इंतजार खत्म होने वाला है। यह आईपीओ 20 मार्च को ओपन होकर 24 मार्च को क्लोज हो जाएगा। हालांकि, अभी तक आईपीओ का प्राइस बैंड, लॉट साइज और कुल इश्यू साइज घोषित नहीं किया गया है। बता दें कि यह कोल इंडिया की दूसरी कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। इससे पहले, कोल इंडिया की एक अन्य सब्सिडयरी भारत कोकिंग कोल (बीसीसीएल) भी जनवरी महीने में अपना 1,071 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आई थी। बहरहाल, आइए आईपीओ डिटेल जान लेते हैं।

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आईपीओ की डिटेल सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट आईपीओ में 10.71 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें सरकार और कोल इंडिया कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा कम कर रही हैं। चूंकि यह इश्यू पूरी तरह से एक ऑफ-सेल्स (ओएफएस) है इसलिए CMPDI को इस प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी और जुटाई गई रकम बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी।

आईपीओ के आवंटन ढांचे के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए रिजर्व रहेगा। वहीं 35 प्रतिशत हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए और कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रखा जाएगा। इस इश्यू में शेयरहोल्डर और कर्मचारी आरक्षण की भी व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि कोल इंडिया के मौजूदा शेयरधारक भी इस आईपीओ में विशेष शेयरहोल्डर कोटा के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे।

कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर अपने शेयर सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। फिलहाल इसकी संभावित लिस्टिंग तारीख 30 मार्च तय की गई है। इस इश्यू के लिए IDBI कैपिटल मार्केट्स को बुक-रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है, जबकि Kfin टेक्नोलॉजी रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएगी।