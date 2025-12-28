Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Coal India 8 Subsidiary may list to 2030 PMO gave dirction Says sources
8 सरकारी कंपनियों का आएगा IPO, पीएमओ से हरी झंडी

8 सरकारी कंपनियों का आएगा IPO, पीएमओ से हरी झंडी

संक्षेप:

IPO News: कॉरपोरेट प्रशासन और जवाबदेही में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सब्सडियरी कंपनियों को 2030 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराए। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

Dec 28, 2025 01:31 pm ISTTarun Pratap Singh भाषा
IPO News: कॉरपोरेट प्रशासन और जवाबदेही में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी सब्सडियरी कंपनियों को 2030 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराए। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

शुक्रवार को कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ बीएसई में 401.85 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कोल इंडिया के शेयरों की कीमतों में करीब 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

2030 तक शेयर बाजार में लिस्टिंग की योजना

इस कदम का मकसद सीआईएल में प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और एसेट मॉनेटाइजेशन के जरिए मूल्य सृजन करना है। कोल इंडिया लिमिटेड देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती है। सूत्रों के अनुसार कोल इंडिया की सभी सब्सिडियरी कंपनियों को 2030 तक लिस्ट करने की योजना है। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि कंपनी के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए यह निर्देश सीधे पीएमओ की ओर से दिया गया है।

कौन सी हैं 8 कंपनियां

कोल इंडिया अपनी आठ सब्सडियरी कंपनियों के माध्यम से परिचालन करती है, जिनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड शामिल हैं।

इन दो कंपनियों की लिस्टिंग 2026 में

सूत्रों के अनुसार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को मार्च 2026 तक शेयर बाजार में लिस्ट किया जाना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीसीसीएल के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रोडशो भी पूरे हो चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को लिस्ट करने की प्रक्रिया पूरी गति से चल रही है और इसमें किसी प्रकार की रोक या देरी नहीं है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

