Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CNG Price Hike: सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा, दिल्ली में 83 रुपये के पार पहुंचा दाम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

CNG Price Hike: आज 26 मई को सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो गया है। दिल्ली में कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद सीएनजी का रेट दिल्ली में 83 रुपये के पार पहुंच गया। 

CNG Price Hike: सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा, दिल्ली में 83 रुपये के पार पहुंचा दाम

CNG Price Hike: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भले ही कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन सीएनजी के दाम में आज 26 मई को फिर से इजाफा हो गया है। आज मंगलवार को दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी का रेट 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज फिर बढ़ गए दाम?

कब-कब बढ़ा सीएनजी का दाम? (CNG Price hike news)

आज सीएनजी की कीमतों में चौथी बार इजाफा किया गया है। इससे पहले तीन बार सीएनजी के रेट को बढ़ाया जा चुका था। 15 मई को पहली बार सीएनजी का रेट 2 रुपये बढ़ाया गया था। इसके बाद 18 मई को कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई। फिर 23 मई को दाम 1 रुपये और बढ़ा दिया गया। आज के रेट को अगर जोड़ लें तो सीएनजी का रेट 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुका है।

ये भी पढ़ें:नवरत्न कंपनी का नेट प्रॉफिट 37% बढ़ा, शेयरों में 2% की उछाल, कीमत ₹100 से कम

सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का क्या असर? (CNG Price)

कीमतों की बढ़ोतरी का सीधा असर आप पर दिखेगा। बड़ी संख्या में ऑटो सीएनजी से चल रहे हैं। ऐसे में सीएनजी के रेट में लगातार हो रहे इजाफे के बाद अब ऑटो किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

युद्ध की वजह से बढ़ रहे हैं दाम

पेट्रोल-डीजल से लेकर सीएनजी तक युद्ध की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारत अपनी जरूरत का लगभग हिस्सा विदेशों से आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद होने की वजह से भारत की आपूर्ति पर असर पड़ा है। कच्चे तेल का रेट भी सातवें आसमान पर है। क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। युद्ध से पहले यह 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब था।

ये भी पढ़ें:Melody का असर! निवेशक गलत पारले कंपनी के शेयरों पर लगा रहे हैं दांव

आज पेट्रोल और डीजल का नहीं बढ़ा दाम

भले ही सीएनजी की कीमतों में आज मंगलवार को 2 रुपये का इजाफा किया गया है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आम-आदमी को राहत मिली है। तेल कंपनियों ने आज मंगलवार को पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ाया है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। 15 मई से अबतक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा हुआ है। बता दें, एलपीजी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। लम्बे समय से घरेलू सिलेंडर का रेट स्थिर है। कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट युद्ध के शुरू होने के बाद से 47 प्रतिशत बढ़ा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
CNG Price Hike Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,