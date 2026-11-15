CNG के दाम में फिर से इजाफा, अब कहां बढ़ गए रेट; 2026 में 8वीं बार हुई बढ़ोतरी
मुख्य बातें
- CNG Price Hike: आज 15 नवंबर को मुंबई में एक बार फिर सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं
- इस साल शहर में 8वीं बार सीएनजी के रेट बढ़ाए गए हैं
CNG Price Hike: एक बार फिर से मुंबई में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। 2026 में यह 8वीं बार है जब इस शहर में सीएनजी का रेट बढ़ा है। महानगर गैस लिमिटेड ने आज 15 नवंबर 2026 को 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद रेट 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें, एमजीएल ने कहा है कि वेस्ट एशिया में तनाव की वजह से गैस खरीदने में दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि सीएनजी की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। नई दरें 14 नववंबर 2026 की रात से लागू हो गई हैं।
इस साल 11 रुपये बढ़ा दाम (How much CNG Price increased in 2026)
जनवरी 2026 में मुंबई में महानदर गैस लिमिटेड की तरफ से सीएनजी 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची जा रही थी। जोकि ताजा बढ़ोतरी के बाद 91.50 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। यानी इस साल अबतक कुल 11 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है। बता दें, बीते 11 महीने में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है।
सितंबर से अबतक इस शहर में सीएनजी का रेट 5.50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 12.93 लाख सीएनजी के व्हीकल्स प्रभावित हो रहे है।
इस साल कब-कब बढ़ा है सीएनजी का रेट (CNG Price hike this year in Mumbai)
एमजीएल ने पहली बार सीएनजी की कीमतों में फरवरी में इजाफा किया था। तब दाम 50 पैसे बढ़ा दिए गए थे। इसके बाद अप्रैल के महीने में फिर से कीमतों में इजाफा किया गया था। इस बार दाम 1 रुपये बढ़ा दिया था।
मई के महीने में दो रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त में दाम स्थिर रहे। लेकिन सितंबर के महीने में एक बार फिर से कीमतों में इजाफा किया गया। इस बार रेट में 2 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। बता दें, अक्टूबर और नवंबर में सीएनजी के दाम 1-1 रुपये बढ़ाए गए हैं। लेकिन नवंबर में दूसरी बार इजाफा 15 तारीख को देखने को मिला है। इस बार 1.50 रुपये रेट बढ़ाया गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।