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CNG हुई महंगी, 2 रुपये बढ़ गए दाम, PNG की कीमतों में भी इजाफा

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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CNG Price Hike News: सीएनजी के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया है। आज 2 रुपये प्रति किलोग्राम दाम को बढ़ाया गया है। PNG के रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। 

CNG हुई महंगी, 2 रुपये बढ़ गए दाम, PNG की कीमतों में भी इजाफा

CNG Price Hike News: सीएनजी की कीमतों में आज इजाफा हुआ है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में कीमतों में बढ़ोतरी की है। देश की आर्थिक राजधानी में इस बढ़ोतरी के बाद सीएनजी का रेट 86 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा पाइप के जरिए दी जाने वाली कुकिंग गैस का रेट भी 52 पैसे पर यूनिट बढ़ाया गया है। बता दें, बीते हफ्ते दिल्ली-NCR में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया था। इस क्षेत्र में 15 मई से चौथी बार कीमतों को बढ़ाया गया था।

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दूसरी बार बढ़ाए गए दाम (CNG latest Price Hike)

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अंधेरी, कुर्ला सहित अन्य क्षेत्रों में सीएनजी के रेट 86 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके अलावा पीएनजी की कीमतों में 52 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी आज हुई है। जिसका असर 31 लाख घरों पर पड़ेगा। बता दें, न्यूज18 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले 14 मई को कीमतों में इजाफा किया गया था। तब सीएनजी के रेट को 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया था।

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क्या कहना है कंपनी का? (CNG Rates)

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महानगर गैस लिमिटेड के अधिकारी का कहना है, “वैश्विक तनाव की वजह से सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। जिसकी वजह से महंगे स्त्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी और रुपये की कीमत में गिरावट ने भी गैस खरीद को महंगा बना दिया है। जिसकी वजह से सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमतों में 52 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है।”

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दिल्ली-एनसीआर में क्या है सीएनजी का रेट? (CNG Price in Delhi NCR)

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार दिल्ली में सीएनजी का रेट 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं, नोएडा में 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम, गाजियाबाद में 91.70 रुपये, मेरठ में 91.58 रुपये प्रति किलोग्राम रेट चल रहा है।

कानपुर में 94.42 रुपये, हमीरपुर में 94.42 रुपये, अजमेर में 92.44 रुपये प्रति किलोग्राम सीएनजी बिक रही है।

पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर

आज शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी तेल कंपनियों की तरफ से नहीं किया गया है। कीमतें पुराने स्तर पर स्थिर हैं। इस महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा किया जा चुका है। बता दें, इस दौरान कई शहरों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर को भी क्रॉस कर गया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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