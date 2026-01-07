Hindustan Hindi News
इस कंपनी को SBI से मिला ₹1000 करोड़ का काम, 7% तक उछल गया शेयर

इस कंपनी को SBI से मिला ₹1000 करोड़ का काम, 7% तक उछल गया शेयर

CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड ने बताया कि उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹1000 करोड़ का इंटीग्रेटेड कैश सॉल्यूशंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। CMS ने कहा कि 10 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट देश भर में बैंक के करीब 5,000 ATM को कवर करेगा और जनवरी 2026 में शुरू होगा।

Jan 07, 2026 02:07 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
CMS Info Systems share price: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इस खबर के बाद CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। ऐसे में सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को यह शेयर करीब 7% बढ़ गया। ट्रेडिंग क दौरान शेयर की कीमत 364.70 रुपये तक पहुंच गई। पिछले साल जुलाई महीने में शेयर 540.45 रुपये तक गया था, जो 52 हफ्ते का हाई भी है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 337 रुपये है। इस लिहाज से कंपनी का शेयर अब रिकवरी मोड में आ गया है।

एसबीआई के ऑर्डर की डिटेल

CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड ने बताया कि उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹1000 करोड़ का इंटीग्रेटेड कैश सॉल्यूशंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। CMS ने कहा कि 10 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट देश भर में बैंक के करीब 5,000 ATM को कवर करेगा और जनवरी 2026 में शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट में मैनेज्ड सर्विसेज शामिल हैं, जिनका मकसद कैश एफिशिएंसी को बेहतर बनाना और SBI कस्टमर्स के लिए ATM अपटाइम को बढ़ाना है। कंपनी ने कहा कि यह किसी PSU बैंक द्वारा दिया गया इस पैमाने का पहला बड़ा, डायरेक्ट कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो बैंक आउटसोर्सिंग में इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए बढ़ती पसंद को दिखाता है।

कंपनी के अधिकारी ने क्या कहा?

CMS इन्फो के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुष राघवन ने कहा कि इस ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट से इसके कार्यकाल में लगभग ₹500 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। राघवन ने कहा-2025 में भारत के ATM चैनल का एक बड़ा हिस्सा बाधित हो गया था और हमने कई बैंकों के लिए ATM ऑपरेशन को स्थिर करने में मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि यह लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट लाखों कस्टमर्स को बिना किसी रुकावट के सेल्फ-सर्विस बैंकिंग के साथ स्थिरता और हाई-क्वालिटी सर्विस देगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
