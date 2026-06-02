खुल रहा एक और IPO, 63 रुपये पहुंचा GMP, एंकर इनवेस्टर्स से जुटाए 188 करोड़ रुपये

सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 3 जून से खुल रहा है। आईपीओ में शेयर का दाम 192 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से 63 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।

एक और कंपनी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए खुल रहा है। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बुधवार 3 जून से खुलेगा और यह शुक्रवार 5 जून तक ओपन रहेगा। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अभी सब्सक्रिप्शन के लिए खुला भी नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों को जबरदस्त परफॉर्मेंस मिल रहा है। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 63 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 631 करोड़ रुपये तक का है। IPO खुलने से पहले ही सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज ने एंकर इनवेस्टर्स से 188 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटा लिए हैं।

IPO में 192 रुपये शेयर का दाम, 63 रुपये पहुंच गया GMP

सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयर का दाम 192 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 63 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के शेयर 255 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वे लिस्टिंग वाले दिन करीब 33 पर्सेंट फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार 10 जून को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में शेयरों अलॉटमेंट 8 जून को फाइनल होगा।

अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक

सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (CMR Green Technologies IPO) में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 78 शेयर हैं। एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,976 रुपये का निवेश करना होगा। 13 लॉट के लिए निवेशकों को 1,94,688 रुपये लगाने होंगे। मोहन अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और राघव अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 86.95 पर्सेंट थी।

क्या करती है कंपनी?

सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2006 में हुई है। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज एक नॉन-फेरस मेटल रिसाइक्लर है। कंपनी का एल्युमीनियम और जिंक डाई-कास्टिंग एलॉय में स्पेशलाइजेशन है। कंपनी रिसाइकल्ड एल्युमीनियम एलॉयज, जिंक एलॉय इंग्गट और स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रॉस, जिंक, लेड, मैग्नीशियम के सेग्रगैटिड फर्नेस रेडी स्क्रैप की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा, कंपनी एल्युमीनियम बिलेट्स का प्रॉडक्शन करती है, जो कि ऑटोमोटिव और नॉन-ऑटोमोटिव सेक्टर्स में काम आते हैं।