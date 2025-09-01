Classic Electrodes IPO Listing at 100 rupee investors gets 15 percent gain 100 रुपये पर लिस्ट हुआ IPO, निवेशकों को पहले दिन ही करीब 15% का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
Classic Electrodes IPO Listing at 100 rupee investors gets 15 percent gain

100 रुपये पर लिस्ट हुआ IPO, निवेशकों को पहले दिन ही करीब 15% का फायदा

Classic Electrodes IPO Listing: क्लासिस इलेक्ट्रोड्स (इंडिया) लिमिटेड (Classic Electrodes (India) Limited) की शेयर बाजार में सधी शुरुआत हुई है। कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 100 रुपये पर हुई है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान Mon, 1 Sep 2025 10:22 AM
100 रुपये पर लिस्ट हुआ IPO, निवेशकों को पहले दिन ही करीब 15% का फायदा

Classic Electrodes IPO Listing: क्लासिस इलेक्ट्रोड्स (इंडिया) लिमिटेड (Classic Electrodes (India) Limited) की शेयर बाजार में सधी शुरुआत हुई है। कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 100 रुपये पर हुई है। कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग करीब 15 प्रतिशत के प्रीमियम पर हुई है। बता दें, कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 87 रुपये का है।

कंपनी के शेयरों में लगा लोअर सर्किट

लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 95 रुपये के लेवल पर आ गया है। बता दें, यह स्टॉक 101 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। इस कंपनी का मार्केट कैप 170.67 करोड़ रुपये का है।

22 अगस्त को खुला था आईपीओ

कंपनी के आईपीओ का साइज 41.51 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 48 लाख शेयर जारी किया है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। यह आईपीओ 22 अगस्त को खुला था। कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त तक खुला था।

1600 शेयरों का था एक लॉट

इस कंपनी के आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। रिटेल निवेशकों को एक साथ 2 लॉट पर दांव लगाना पड़ा था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 2,78,400 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 21 अगस्त को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 11.69 करोड़ रुपये जुटाए थे।

179 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ

क्लासिक इलेक्ट्रोड्स आईपीओ 3 दिन में 179.97 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 158.44 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी कैटगरी में यह आईपीओ 84.88 गुना और एनआईआई कैटगरी में 356.75 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

