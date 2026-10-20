एक हफ्ते में 70% से ज्यादा चढ़ गए शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, कंपनी ने किया है 5 बोनस शेयर बांटने का ऐलान

मुख्य बातें

एक छोटी कंपनी सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड के शेयरों में पिछले कुछ दिन में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर सोमवार को NSE में 10 पर्सेंट की तेजी के साथ 284.50 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। एक हफ्ते में सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड के शेयरों में 70.41 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड ने पिछले दिनों बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है और उसी के बाद से कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। एक महीने में कंपनी के शेयरों में 66.76 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी का मार्केट कैप सोमवार को 551 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

5:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी कंपनी

एफएमसीजी और पैकेज्ड एग्रो-कमोडिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड ने अपने निवेशकों को 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर शेयरधारकों को 5 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट बाद में अनाउंस करेगी। कंपनी अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है।

अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने की भी मंजूरी

सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड (CKK Retail Mart Limited) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 अक्टूबर 2026 को हुई मीटिंग में अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 117 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि इन बदलावों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की जरूरत होगी। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड की 9.684 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की योजना है, जिनकी फेस वैल्यू 96.84 करोड़ रुपये होगी।