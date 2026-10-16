एक हफ्ते में 50% की तूफानी तेजी, रिटेल कंपनी ने किया है 5 बोनस शेयर बांटने का ऐलान

मुख्य बातें

बोनस शेयर देने की घोषणा के बाद से सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। FMCG और पैकेज्ड एग्रो-कमोडिटी सेगमेंट में काम करने वाली इस छोटी कंपनी के शेयर शुक्रवार को NSE में 20 पर्सेंट चढ़कर 258.65 रुपये पर बंद हुए हैं। एक हफ्ते में कंपनी के शेयर 50.38 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 72.43 पर्सेंट की तेजी आई है। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड का मार्केट कैप शुक्रवार को 500 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। कंपनी के शेयर इसी साल बाजार में लिस्ट हुए हैं।

पहली बार बोनस शेयर का तोहफा, हर 1 शेयर पर देगी 5 बोनस शेयर

सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड (CKK Retail Mart Limited) ने 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने की घोषणा की है। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर देगी। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है, कंपनी यह बाद में अनाउंस करेगी।

अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने को भी बोर्ड की मंजूरी

सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के बोर्ड ने अर्थोराइज्ड शेयर कैपिटल 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 117 करोड़ रुपये करने की भी मंजूरी दे दी है। 9 नवंबर 2026 को होने वाली ईजीएम (एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग) में इन प्रपोजल्स को अप्रूवल के लिए शेयरधारकों के सामने रखा जाएगा। सीकेके रिटेल मार्ट लिमिटेड की 9.684 करोड़ बोनस इक्विटी शेयर इश्यू करने की योजना है, जिनकी कुल फेस वैल्यू 96.84 करोड़ रुपये होगी। इस प्रस्तावित इश्यू के बाद कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल 19.368 करोड़ रुपये से बढ़कर 116.208 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी।