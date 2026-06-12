City Union Bank का शेयर क्या सच में 22% आज लुढ़का? जान लें पूरी सच्चाई
मुख्य बातें
- City Union Bank Ltd: आज शुक्रवार को बैंक के शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं
- कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
City Union Bank Ltd: सिटी यूनियन बैंक के शेयरों की कीमतों में गुरुवार की तुलना में आज 22 प्रतिशत की गिरावट सुबह देखने को मिली। भले ही कल की तुलना में शेयर सस्ता दिख रहा हो लेकिन स्टॉक सही में एक प्रतिशत भी नीचे नहीं आया है। सिटी यूनियन बैंक ने बोनस शेयर का ऐलान किया था। बोनस शेयर के लिए जो रिकॉर्ड डेट तय हुआ था वह तारीख आज है। यही वजह है कि सिटी यूनियन बैंक के शेयर गुरुवार की तुलना में 22 प्रतिशत सस्ता दिखाई दे रहे थे।
3 पर 1 बोनस शेयर देने का हुआ है ऐलान
सिटी यूनियन बैंक ने निवेशकों को 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया था। इस बोनस इश्यू के लिए बैंक की तरफ से आज यानी 12 जून की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया गया था। एक्स-बोनस ट्रेड करने की वजह से शेयर बाजार में आज स्टॉक एडजस्टेड प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। बता दें, जिन निवेशकों ने कल यानी गुरुवार को कंपनी के शेयर खरीदे होंगे उन्हें ही 3 शेयर पर 1 शेयर का फायदा होगा।
आज शेयर बाजारों में कंपनी तीसरी बार एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने 2017 में 10 पर 1 शेयर बोनस दिया था। 2018 में एक बार फिर से इसी रेशियो में कंपनी ने बोनस शेयर दिया था।
करीब 8% चढ़ा स्टॉक
बीएसई में आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। सिटी यूनियन बैंक के शेयर आज शुक्रवार को 196.60 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 208.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
शेयरों का कैसा है प्रदर्शन?
बीते एक साल में City Union Bank के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 239.96 रुपये और 52 वीक लो लेवल 138 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 19855 करोड़ रुपये का है।
2 साल में सिटी यूनियन बैंक ने पोजीशनल निवेशकों को 79 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में यह स्टॉक 114 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 58 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले 10 साल में सिटी यूनियन बैंक के शेयरों की कीमतों में 194 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 179 प्रतिशत की रिटर्न की तुलना में अधिक है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।