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3 बार बोनस शेयर देने जा रहा है यह बैंक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, स्टॉक रिटर्न भी अच्छा

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • City Union Bank Ltd Bonus Share: सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की तरफ से बोनस शेयर दिया जा रहा है
  • कंपनी इसी हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही है
3 बार बोनस शेयर देने जा रहा है यह बैंक, रिकॉर्ड डेट नजदीक, स्टॉक रिटर्न भी अच्छा

City Union Bank Ltd Bonus Share: सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने तीसरी बार बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए बैंक ने जो रिकॉर्ड डेट तय किया है वो इसी हफ्ते है। आइए डीटेल्स में जानते हैं बोनस शेयर के विषय में ...

किस दिन है रिकॉर्ड डेट (City Union Bank Ltd Bonus Share record date)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने 12 जून 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों के पास इस दिन बैंक के 3 शेयर रहेंगे उन्हें एक शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा।

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2 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

City Union Bank Ltd ने इससे पहले बार निवेशकों को बोनस शेयर दिया है। कंपनी ने 2018 में बोनस शेयर दिया था। बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी ने तब 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। सिटी बैंक लिमिटेड ने पहली बार निवेशकों को 2017 में बोनस शेयर दिया था। तब भी कंपनी ने 10 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

पिछले एक साल में सिटी बैंक लिमिटेड के शेयर 0.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ बीएसई में 244.70 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। बीता 6 महीना शेयर बाजार में सिटी यूनियन बैंक के लिए भले ही कठिन रहा हो लेकिन एक साल में यह स्टॉक 23 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

City Union Bank Ltd का 52 वीक हाई 319.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 184 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 18183 करोड़ रुपये का है।

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लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

दो साल में सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 95 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। पिछले 5 साल में सिटी यूनियन बैंक के शेयरों की कीमतों में 47 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। बता दें, 10 साल में सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के शेयरों का भाव 183 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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