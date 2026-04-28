तीसरी बार बोनस शेयर बांट रहा बैंक, हर 3 शेयर पर मिलेगा 1 फ्री शेयर, डिविडेंड का भी ऐलान
सिटी यूनियन बैंक ने अपने शेयरधारकों को तीसरी बार बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। बैंक 1:3 के रेशियो में निवेशकों को बोनस शेयर देगा। यानी, बैंक हर 3 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटेगा। बैंक ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है।
प्राइवेट सेक्टर के सिटी यूनियन बैंक ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। बैंक ने सोमवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद बोनस शेयर देने की घोषणा की है। सिटी यूनियन बैंक 1:3 के रेशियो में अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगा। यानी, बैंक हर 3 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटेगा। यह तीसरा मौका है, जब बैंक अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांट रहा है। सिटी यूनियन बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 293.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।
बैंक बांट रहा तीसरा बार बोनस शेयर
सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक अपने शेयरधारकों को पहले भी दो बार बोनस शेयर बांट चुका है। सिटी यूनियन बैंक ने इससे पहले जुलाई 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, बैंक ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। इसके बाद, सिटी यूनियन बैंक ने जुलाई 2018 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, बैंक ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर अपने निवेशकों को दिया। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हर शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड भी रिकमंड किया है।
बैंक को हुआ है 360 करोड़ रुपये का मुनाफा
प्राइवेट सेक्टर के सिटी यूनियन बैंक को चौथी तिमाही में 360 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले बैंक का मुनाफा 25 पर्सेंट बढ़ा है। मार्च 2025 तिमाही में सिटी यूनियन बैंक को 288 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चौथी तिमाही में प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 31 पर्सेंट बढ़कर 786 करोड़ रुपये रही है। बैंक ने बताया है कि यह किसी एक तिमाही में उसकी तरफ से हासिल किया गया सबसे ज्यादा मुनाफा है। वित्त वर्ष 2026 के लिए बैंक का नेट प्रॉफिट 1326 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट में 18 पर्सेंट का उछाल आया है। वित्त वर्ष 2025 में बैंक का नेट प्रॉफिट 1124 करोड़ रुपये था।
60% से ज्यादा उछल गए हैं बैंक के शेयर
सिटी यूनियन बैंक के शेयर पिछले एक साल में 60 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक के शेयर 28 अप्रैल 2025 को 178.40 रुपये पर थे। बैंक के शेयर 28 अप्रैल 2026 को 293.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में बैंक के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सिटी यूनियन बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 319.95 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 172 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।