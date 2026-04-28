तीसरी बार बोनस शेयर बांट रहा बैंक, हर 3 शेयर पर मिलेगा 1 फ्री शेयर, डिविडेंड का भी ऐलान

सिटी यूनियन बैंक ने अपने शेयरधारकों को तीसरी बार बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। बैंक 1:3 के रेशियो में निवेशकों को बोनस शेयर देगा। यानी, बैंक हर 3 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटेगा। बैंक ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है।

प्राइवेट सेक्टर के सिटी यूनियन बैंक ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया है। बैंक ने सोमवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद बोनस शेयर देने की घोषणा की है। सिटी यूनियन बैंक 1:3 के रेशियो में अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगा। यानी, बैंक हर 3 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटेगा। यह तीसरा मौका है, जब बैंक अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांट रहा है। सिटी यूनियन बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 293.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

बैंक बांट रहा तीसरा बार बोनस शेयर

सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक अपने शेयरधारकों को पहले भी दो बार बोनस शेयर बांट चुका है। सिटी यूनियन बैंक ने इससे पहले जुलाई 2017 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, बैंक ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। इसके बाद, सिटी यूनियन बैंक ने जुलाई 2018 में 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे। यानी, बैंक ने हर 10 शेयर पर 1 बोनस शेयर अपने निवेशकों को दिया। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हर शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड भी रिकमंड किया है।

बैंक को हुआ है 360 करोड़ रुपये का मुनाफा

प्राइवेट सेक्टर के सिटी यूनियन बैंक को चौथी तिमाही में 360 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले बैंक का मुनाफा 25 पर्सेंट बढ़ा है। मार्च 2025 तिमाही में सिटी यूनियन बैंक को 288 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चौथी तिमाही में प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 31 पर्सेंट बढ़कर 786 करोड़ रुपये रही है। बैंक ने बताया है कि यह किसी एक तिमाही में उसकी तरफ से हासिल किया गया सबसे ज्यादा मुनाफा है। वित्त वर्ष 2026 के लिए बैंक का नेट प्रॉफिट 1326 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट में 18 पर्सेंट का उछाल आया है। वित्त वर्ष 2025 में बैंक का नेट प्रॉफिट 1124 करोड़ रुपये था।