एक रिपोर्ट और शेयर बाजार में मच गया हड़कंप, 18 साल पहले जैसे संकट की आहट?

Feb 24, 2026 09:58 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मंगलवार को बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,068.74 अंक यानी 1.28 प्रतिशत टूटकर 82,225.92 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,359.93 अंक लुढ़ककर 81,934.73 अंक तक आ गया था।

भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली वाला माहौल है। इस माहौल को Citrini रिसर्च की एक रिपोर्ट ने हवा दी है। यही वजह है कि एनएसई निफ्टी आईटी इंडेक्स इस महीने अब तक लगभग 21% गिर चुका है, जिससे मार्केट कैपिटल में 54 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट आई है। यह इंडेक्स सितंबर 2008 के बाद से अपने सबसे खराब महीने की ओर अग्रसर दिख रहा है। बता दें कि 18 साल पहले अमेरिका में लेहमन ब्रदर्स का पतन हुआ और इसके बाद वैश्विक वित्तीय संकट की वजह से दुनियाभर के बाजार में बड़ी गिरावट आई।

क्या है रिपोर्ट

दरअसल, “द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस” शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय आईटी सेक्टर का पारंपरिक लेबर आर्बिट्राज मॉडल कमजोर पड़ सकता है। पिछले कई दशकों से भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं देकर वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करती रही हैं लेकिन एजेंटिक AI इस मॉडल को बदल रहा है। अब कई कंपनियां ऐसे AI टूल इस्तेमाल कर रही हैं जो खुद कोड लिख सकते हैं। इसके अलावा, प्रोजेक्ट मैनेज और बेहद कम लागत पर काम कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI एजेंट की लागत लगभग सिर्फ बिजली के खर्च जितनी रह गई है।

रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर

आईटी उद्योग संगठन NASSCOM के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग करीब 315 अरब डॉलर का हो सकता है और इसमें लगभग 60 लाख लोग काम करते हैं। ऐसे में यदि कंपनियां बड़े पैमाने पर AI अपनाती हैं तो रोजगार पर दबाव बढ़ सकता है। बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था में आईटी सेवाओं का बड़ा योगदान है।

शेयर बाजार का हाल

दो सत्रों की तेजी के बाद मंगलवार को बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,068.74 अंक यानी 1.28 प्रतिशत टूटकर 82,225.92 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,359.93 अंक लुढ़ककर 81,934.73 अंक तक आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 288.35 अंक यानी 1.12 प्रतिशत के नुकसान के साथ 25,424.65 अंक पर बंद हुआ। दिन में यह 385.4 अंक फिसलकर 25,327.60 अंक तक आ गया था। व्यापक गिरावट के बीच निफ्टी में शामिल 32 शेयर गिरकर बंद हुए। आईटी कंपनियों में से टेक महिंद्रा के शेयर में सर्वाधिक 6.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में भी गिरावट रही। इसके विपरीत एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और सन फार्मा में तेजी का रुख देखा गया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
