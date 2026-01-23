Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Cipla Q3 Results Net profit falls 57 percent stock decline 4 percent today
दिग्गज फार्मा कंपनी को लगा तगड़ा झटका, नेट प्रॉफिट 57% गिरा, शेयर 4% लुढ़के

दिग्गज फार्मा कंपनी को लगा तगड़ा झटका, नेट प्रॉफिट 57% गिरा, शेयर 4% लुढ़के

संक्षेप:

Cipla Q3 Results: दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला को दिसंबर तिमाही में तगड़ा झटका लगा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान 23 जनवरी, शुक्रवार को किया है।

Jan 23, 2026 04:48 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Cipla Q3 Results: दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला को दिसंबर तिमाही में तगड़ा झटका लगा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान 23 जनवरी, शुक्रवार को किया है। कंपनी के दिसंबर में तिमाही में खराब प्रदर्शन का असर शेयरों पर भी दिखा है। बीएसई में आज फार्मा कंपनी का शेयर 1367.25 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव टूटकर 1385.95 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर सिप्ला के शेयरों का भाव बीएसई में 4.13 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1314.85 रुपये के लेवल पर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:Q3 नतीजों से गदगद हुए निवेशक, 13% चढ़ा कंपनी का शेयर, सुस्त शेयरों में नई जान

कितना हुआ नेट प्रॉफिट

सिप्ला का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही के दौरान 675.80 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1570.51 करोड़ रुपये रहा था। इस नेट प्रॉफिट में गिरावट की दो बड़ी वजह है। पहली वजह रेवन्यू में दूसरा सबसे अधिक योगदान करने वाली कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट Lanreotide में प्रोडक्शन रुकना और न्यू लेबर कोड की वजह से 275.91 करोड़ रुपये का खर्च है।

कंपनी को दिसंबर तिमाही में 7074.48 करोड़ रुपये का रेवन्यू हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 7072.97 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA दिसंबर तिमाही में 1255 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 36.90 प्रतिशत गिरा है।

ये भी पढ़ें:Ex-Bonus डेट पर 12% उछला पेनी स्टॉक, मिलेंगे 5 शेयर फ्री, कीमत 10 रुपये से कम

दो साल से जूझ रही है कंपनी

बीते एक साल में सिप्ला लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 9.39 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल में सेंसेक्स इंडेक्स में 6.56 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। वहीं, दो साल में सिप्ला लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 6.69 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, 5 साल में सिप्ला लिमिटेड के शेयरों का भाव 62 प्रतिशत बढ़ चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Cipla Ltd Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।