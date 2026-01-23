दिग्गज फार्मा कंपनी को लगा तगड़ा झटका, नेट प्रॉफिट 57% गिरा, शेयर 4% लुढ़के

संक्षेप: Cipla Q3 Results: दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला को दिसंबर तिमाही में तगड़ा झटका लगा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान 23 जनवरी, शुक्रवार को किया है।

Cipla Q3 Results: दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला को दिसंबर तिमाही में तगड़ा झटका लगा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी ने तिमाही नतीजों का ऐलान 23 जनवरी, शुक्रवार को किया है। कंपनी के दिसंबर में तिमाही में खराब प्रदर्शन का असर शेयरों पर भी दिखा है। बीएसई में आज फार्मा कंपनी का शेयर 1367.25 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव टूटकर 1385.95 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर सिप्ला के शेयरों का भाव बीएसई में 4.13 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1314.85 रुपये के लेवल पर था।

कितना हुआ नेट प्रॉफिट सिप्ला का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही के दौरान 675.80 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1570.51 करोड़ रुपये रहा था। इस नेट प्रॉफिट में गिरावट की दो बड़ी वजह है। पहली वजह रेवन्यू में दूसरा सबसे अधिक योगदान करने वाली कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट Lanreotide में प्रोडक्शन रुकना और न्यू लेबर कोड की वजह से 275.91 करोड़ रुपये का खर्च है।

कंपनी को दिसंबर तिमाही में 7074.48 करोड़ रुपये का रेवन्यू हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 7072.97 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA दिसंबर तिमाही में 1255 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 36.90 प्रतिशत गिरा है।

दो साल से जूझ रही है कंपनी बीते एक साल में सिप्ला लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 9.39 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक साल में सेंसेक्स इंडेक्स में 6.56 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। वहीं, दो साल में सिप्ला लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 6.69 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, 5 साल में सिप्ला लिमिटेड के शेयरों का भाव 62 प्रतिशत बढ़ चुका है।