सिगरेट महंगी होगी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आईटीसी-गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर धड़ाम

सिगरेट कंपनियों आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर गुरुवार (1 जनवरी) को कारोबार के दौरान 8% तक गिर गए। ऐसा सरकार द्वारा अगले महीने से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद हुआ है। वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, उत्पाद की लंबाई के आधार पर प्रति हजkj सिगरेट पर 2,050 से 8,500 रुपये तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।

लगभग दो साल के सबसे निचले स्तर पर ITC इस घोषणा के बाद, आईटीसी के शेयर बीएसई पर 4.14% तक गिरकर 386.30 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। वहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर 8% टूटकर 2540.15 रुपये पर आ गए। आईटीसी के शेयर लगभग दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

इस दिन आईटीसी में एक बड़ा ब्लॉक डील भी हुआ, जिसमें 4 करोड़ से अधिक शेयरों का कारोबार हुआ। यह कंपनी के कुल शेयरों का 0.3% है। यह सौदा औसतन 400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जिसका कुल मूल्य 1,614.5 करोड़ रुपये था।

कंपनी के आंकड़े और प्रभाव सितंबर तिमाही में, आईटीसी का सिगरेट व्यवसाय कंपनी की कुल आय का 48% था। सिगरेट व्यवसाय की आय पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 6.7% बढ़कर 8,722 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इसकी बिक्री की मात्रा 6% बढ़ी।

गुरुवार को आईटीसी के शेयर 4.1% की गिरावट के साथ 386.3 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। साल 2025 में यह शेयर 12% गिर चुका है, जो साल 2020 के बाद पहली बार नकारात्मक रिटर्न है। शेयर ने आठ महीने में यह सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की है।