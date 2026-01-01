Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़cigarettes will become more expensive; shares of ITC Godfrey Phillips plummet due to the increase in excise duty
सिगरेट महंगी होगी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आईटीसी-गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर धड़ाम

संक्षेप:

सिगरेट कंपनियों आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर गुरुवार (1 जनवरी) को कारोबार के दौरान 8% तक गिर गए। ऐसा सरकार द्वारा अगले महीने से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद हुआ है। 

Jan 01, 2026 10:07 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
सिगरेट कंपनियों आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर गुरुवार (1 जनवरी) को कारोबार के दौरान 8% तक गिर गए। ऐसा सरकार द्वारा अगले महीने से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद हुआ है। वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, उत्पाद की लंबाई के आधार पर प्रति हजkj सिगरेट पर 2,050 से 8,500 रुपये तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।

लगभग दो साल के सबसे निचले स्तर पर ITC

इस घोषणा के बाद, आईटीसी के शेयर बीएसई पर 4.14% तक गिरकर 386.30 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। वहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर 8% टूटकर 2540.15 रुपये पर आ गए। आईटीसी के शेयर लगभग दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

इस दिन आईटीसी में एक बड़ा ब्लॉक डील भी हुआ, जिसमें 4 करोड़ से अधिक शेयरों का कारोबार हुआ। यह कंपनी के कुल शेयरों का 0.3% है। यह सौदा औसतन 400 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जिसका कुल मूल्य 1,614.5 करोड़ रुपये था।

कंपनी के आंकड़े और प्रभाव

सितंबर तिमाही में, आईटीसी का सिगरेट व्यवसाय कंपनी की कुल आय का 48% था। सिगरेट व्यवसाय की आय पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 6.7% बढ़कर 8,722 करोड़ रुपये हो गई, जबकि इसकी बिक्री की मात्रा 6% बढ़ी।

गुरुवार को आईटीसी के शेयर 4.1% की गिरावट के साथ 386.3 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। साल 2025 में यह शेयर 12% गिर चुका है, जो साल 2020 के बाद पहली बार नकारात्मक रिटर्न है। शेयर ने आठ महीने में यह सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks ITC Stock Market Update
