ITC समेत इन सिगरेट कंपनियों पर डबल मार! टैक्स और गिरती डिमांड से लुढ़के शेयर, क्या करें निवेशक?

सरकार द्वारा सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के बाद ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स और इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। कीमतें बढ़ने से डिमांड घट गई है, जिससे कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर दबाव बन रहा है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

सरकार द्वारा सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के बाद अब इसका सीधा असर कंपनियों की बिक्री और शेयरों पर दिखने लगा है। देश की बड़ी कंपनी ITC लिमिटेड (ITC Ltd) और गॉडफ्रे फिलिप इंडिया (Godfrey Phillips India) जैसी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाकर टैक्स का बोझ कम करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर डिमांड पर पड़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में सिगरेट की बिक्री करीब 5% तक गिर गई और अप्रैल में यह गिरावट और बढ़ने के संकेत हैं। कीमतों में ₹22 से ₹55 तक प्रति पैक की बढ़ोतरी ने ग्राहकों की खरीदारी को ज्यादा प्रभावित किया है, जिससे वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है।

शेयर बाजार पर बड़ा असर

शेयर बाजार में भी इसका असर साफ दिख रहा है। साल की शुरुआत से अब तक सिगरेट कंपनियों के शेयर 10-17% तक गिर चुके हैं, जिसमें ITC Ltd करीब 17% टूटकर ₹300 के आसपास आ गया है, जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips India) और VST इंडस्ट्रीज (VST Industries) में भी गिरावट दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे पर 15-20% तक दबाव आ सकता है, क्योंकि बढ़ी हुई लागत को पूरी तरह ग्राहकों पर डाल पाना आसान नहीं है।

कंपनियों का शेयर परफॉर्मेंस

ITC के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। 13 अप्रैल 2026 के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 1.84% गिरकर ₹298.65 पर बंद हुआ। हाल के दिनों में टैक्स बढ़ोतरी और सिगरेट बिक्री में गिरावट की खबरों का असर शेयर पर साफ दिख रहा है। वहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (Godfrey Phillips India) के शेयरों में दबाव देखने को मिला और स्टॉक 2.48% गिरकर ₹2,049.50 पर आ गया। इसके अलावा VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में हल्की गिरावट दर्ज की गई और स्टॉक 0.73% टूटकर ₹227.00 पर आ गया।

ITC और अन्य कंपनियों के लिए कॉल?

हालांकि, सभी कंपनियों पर असर एक जैसा नहीं है। जी हां, हम ITC लिमिटेड (ITC Ltd) की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको FMCG, एग्रीबिजनेस और पेपरबोर्ड जैसे दूसरे बिजनेस से सहारा मिलता है, जिससे इस कंपनी को बड़ा झटका लगने का खतरा कम है। लेकिन, गॉडफ्रे फिलिप इंडिया (Godfrey Phillips India) जैसी कंपनियां ज्यादा संकट में हैं, क्योंकि उनका अधिकांश बिजनेस सिर्फ तंबाकू पर निर्भर है। यही वजह है कि एनालिस्ट्स ITC पर तुरंत ‘सेल’ का कॉल देने से बच रहे हैं, जबकि प्योर टोबैको (Pure Tobacco) कंपनियों में जोखिम ज्यादा माना जा रहा है।

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