Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Cigarette prices jump up to 55 rs per pack as new excise duty kicks in what gets costlier and by how much
महंगा हुआ सिगरेट का शौक, बजट-डे पर 55 रुपये तक बढ़ गए दाम

महंगा हुआ सिगरेट का शौक, बजट-डे पर 55 रुपये तक बढ़ गए दाम

संक्षेप:

देशभर में सिगरेट की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। अलग-अलग श्रेणियों में सिगरेट के दाम 10 स्टिक के पैक पर कम से कम 22–25 रुपये तक बढ़ गए हैं, जबकि कुछ प्रीमियम सेगमेंट में यह बढ़ोतरी 50–55 रुपये तक पहुंच गई है।

Feb 01, 2026 10:04 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Cigarette excise duty: अगर सिगरेट के शौकीन हैं तो ये खबर निराश कर सकती है। दरअसल, एक फरवरी से नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने के बाद देशभर में सिगरेट की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। बजट वाले दिन अलग-अलग श्रेणियों में सिगरेट के दाम 10 स्टिक के पैक पर कम से कम 22–25 रुपये तक बढ़ गए हैं, जबकि कुछ प्रीमियम सेगमेंट में यह बढ़ोतरी 50–55 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, कंपनियों ने अभी नई अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) घोषित नहीं की है लेकिन वितरक पुराने स्टॉक की बिलिंग खुदरा विक्रेताओं को 40 प्रतिशत जीएसटी के साथ कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोल्ड फ्लेक की कितनी कीमत?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक खबर लोकप्रिय मध्यम श्रेणी की सिगरेट 'विल्स नेवी कट', जिसकी कीमत पहले 95 रुपये प्रति पैकेट थी, अब करीब 120 रुपये प्रति पैकेट हो सकती है। इसी तरह, 84 मिलीमीटर लंबाई वाली सिगरेट जैसे 'गोल्ड फ्लेक लाइट्स', 'विल्स क्लासिक' और 'विल्स क्लासिक माइल्ड्स', जिनकी कीमत पहले 170 रुपये प्रति पैकेट थी, अब 220 से 225 रुपये प्रति पैकेट तक हो सकती है। वहीं, पतली सिगरेट 'क्लासिक कनेक्ट', जो 20 सिगरेट के पैकेट में 300 रुपये की मिलती थी, अब लगभग 350 रुपये की हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि महीने के अंत तक कंपनियां नई कीमतों वाले पैकेट बाजार में भेज देंगी।

क्यों बढ़े हैं दाम

बता दें कि 1 फरवरी से सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू की है, साथ ही पान मसाला पर हेल्थ सेस भी लगाया गया है। यह नई व्यवस्था 2017 से लागू 28 प्रतिशत जीएसटी और कंपेनसेशन सेस की जगह लाई गई है। एक फरवरी को ही देश का आम बजट पेश किया गया है। हालांकि, यह नए नियम बजट घोषणाओं से अलग हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,