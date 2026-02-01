महंगा हुआ सिगरेट का शौक, बजट-डे पर 55 रुपये तक बढ़ गए दाम
Cigarette excise duty: अगर सिगरेट के शौकीन हैं तो ये खबर निराश कर सकती है। दरअसल, एक फरवरी से नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने के बाद देशभर में सिगरेट की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। बजट वाले दिन अलग-अलग श्रेणियों में सिगरेट के दाम 10 स्टिक के पैक पर कम से कम 22–25 रुपये तक बढ़ गए हैं, जबकि कुछ प्रीमियम सेगमेंट में यह बढ़ोतरी 50–55 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, कंपनियों ने अभी नई अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) घोषित नहीं की है लेकिन वितरक पुराने स्टॉक की बिलिंग खुदरा विक्रेताओं को 40 प्रतिशत जीएसटी के साथ कर रहे हैं।
गोल्ड फ्लेक की कितनी कीमत?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक खबर लोकप्रिय मध्यम श्रेणी की सिगरेट 'विल्स नेवी कट', जिसकी कीमत पहले 95 रुपये प्रति पैकेट थी, अब करीब 120 रुपये प्रति पैकेट हो सकती है। इसी तरह, 84 मिलीमीटर लंबाई वाली सिगरेट जैसे 'गोल्ड फ्लेक लाइट्स', 'विल्स क्लासिक' और 'विल्स क्लासिक माइल्ड्स', जिनकी कीमत पहले 170 रुपये प्रति पैकेट थी, अब 220 से 225 रुपये प्रति पैकेट तक हो सकती है। वहीं, पतली सिगरेट 'क्लासिक कनेक्ट', जो 20 सिगरेट के पैकेट में 300 रुपये की मिलती थी, अब लगभग 350 रुपये की हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि महीने के अंत तक कंपनियां नई कीमतों वाले पैकेट बाजार में भेज देंगी।
क्यों बढ़े हैं दाम
बता दें कि 1 फरवरी से सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू की है, साथ ही पान मसाला पर हेल्थ सेस भी लगाया गया है। यह नई व्यवस्था 2017 से लागू 28 प्रतिशत जीएसटी और कंपेनसेशन सेस की जगह लाई गई है। एक फरवरी को ही देश का आम बजट पेश किया गया है। हालांकि, यह नए नियम बजट घोषणाओं से अलग हैं।