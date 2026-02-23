Q3 रिजल्ट के बाद इस शेयरों का भाव 12% चढ़ा, 52 वीक हाई पर पहुंचा दाम
CIE Automotive India ltd के शेयरों में सोमवार की सुबह 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। CIE Automotive India ltd के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 10.40 प्रतिशत बढ़ा है।
CIE Automotive India ltd के शेयरों में सोमवार की सुबह 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। CIE Automotive India ltd के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 10.40 प्रतिशत बढ़ा है।
52 वीक हाई पर पहुंचा शेयर
बीएसई में CIE Automotive India ltd के शेयर बढ़त के साथ 478 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 12 प्रतिशत की तेजी के बाद 525.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड का 52 वीक लो लेवल 361.25 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 19106 करोड़ रुपये का है।
कितना हुआ है नेट प्रॉफिट
CIE Automotive India ltd का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 10.40 प्रतिशत बढ़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 204.31 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का रेवन्यू दिसंबर 2393 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 828.17 करोड़ रुपये रहा है।
एक्सपर्ट्स की क्या राय है?
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने CIE Automotive India ltd के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 539 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि शुक्रवार की क्लोजिंग की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। आज सोमवार को कंपनी के शेयर लगभग टारगेट प्राइस के करीब पहुंच गए थे।
शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा रहा है?
एक महीने में CIE Automotive India ltd के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी का शेयर 19.88 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 10.36 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में अधिक है। बता दें, 5 साल में CIE Automotive India ltd के शेयरों का भाव 181 प्रतिशत बढ़ा है।
बीएसई के डाटा के अनुसार CIE Automotive India ltd ने 2022 से निवेशकों को डिविडेंड देना शुरू किया है। कंपनी 2025 में एक शेयर पर 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, 2024 में कंपनी की तरफ से हर एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।