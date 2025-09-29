Cian Agro Industries and Infrastructure doubled money in just 1 month today share hit upper circuit 1 महीने में पैसा डबल, यह चर्चित कंपनी कर रही पैसों की बारिश, आज फिर अपर सर्किट पर शेयर, Business Hindi News - Hindustan
1 महीने में पैसा डबल, यह चर्चित कंपनी कर रही पैसों की बारिश, आज फिर अपर सर्किट पर शेयर

Multibagger stock: ट्रंप के टैरिफ की वजह भारतीय शेयर बाजार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसपर ट्रंप के टैरिफ का कोई असर नहीं दिखा है। हम बात कर रहे हैं Cian Agro Industries & Infrastructure की।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 03:20 PM
Multibagger stock: ट्रंप के टैरिफ की वजह भारतीय शेयर बाजार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसपर ट्रंप के टैरिफ का कोई असर नहीं दिखा है। हम बात कर रहे हैं Cian Agro Industries & Infrastructure की। सोमवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह मल्टीबैगर स्टॉक 2023.20 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह कंपनी का रिकॉर्ड हाई भी है। बता दें, इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 165.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5662.11 करोड़ रुपये का है।

1 महीने में किया पैसा डबल

Cian Agro Industries & Infrastructure ने निवेशकों का पैसा महज 1 महीने में ही डबल कर किया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 174 प्रतिशत बढ़ा है। 2 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 375 प्रतिशत की तेजी आई है। 6 महीने में इस मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 466 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल में Cian Agro Industries & Infrastructure के शेयरों की कीमतों में 1121 प्रतिशत की तेजी आई है।

2 साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 4552 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 3 साल में पोजीशनल निवेशकों का पैसा 3646 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल में निवेशकों को 6828 प्रतिशत की तेजी आई है।

1 अक्टूबर से बंद रहेगा ट्रेडिंग विंडो

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनका ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर से अगले कुछ दिन बंद रहेगा। कंपनी के तिमाही नतीजों के ऐलान के 48 घंटों तक शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकेगी। कंपनी ने अलग से दी जानकारी में बताया है कि तिमाही नतीजों की तारीख का ऐलान कर अलग से किया जाएगा।

पहली तिमाही में कैसा था प्रदर्शन?

Cian Agro Industries & Infrastructure का रेवन्यू पहली तिमाही में 511 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 17.50 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 2820 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

