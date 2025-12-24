मिड-टर्म में ₹350 तक जाएगा यह शेयर? मुकेश अंबानी की है कंपनी
मुकेश अंबानी की कंपनी-जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JIOFIN) के शेयर में उछाल की संभावना है। क्रिसमस के मौके पर चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस तय किया है।
Jio Financial Services share: क्रिसमस के मौके पर चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने निवेशकों से एक शेयर को खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी की कंपनी-जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JIOFIN) के शेयर में उछाल की संभावना है। वर्तमान में शेयर की कीमत 298 रुपये के स्तर पर है। सुमीत बगड़िया का अनुमान है कि शेयर मिड टर्म में ₹350 तक जा सकता है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 338.45 रुपये और 52 हफ्ते का लो 198.60 रुपये है।
क्या कहा एक्सपर्ट ने?
सुमीत बगड़िया को मौजूदा स्तरों पर शेयर में मजबूती दिख रही है और आने वाले समय में इसमें अच्छी तेजी की संभावना जताई जा रही है। तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक कंपनी के शेयर ने एक तय दायरे में कंसोलिडेशन के बाद मजबूत बेस तैयार किया है। शेयर की निचले स्तरों पर लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट पर स्टॉक में फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता दिख रहा है, जिसे आमतौर पर ट्रेंड जारी रहने का संकेत माना जाता है। डेली चार्ट पर शेयर अपने पिछले स्विंग हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। शेयर मीडियम से लॉन्ग टर्म में ₹335 से ₹350 के लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। नीचे की ओर शेयर ₹285 के आसपास मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इस पॉजिटिव आउटलुक का समर्थन कर रहे हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट प्रॉफिट 0.9 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 695 करोड़ रुपये रहा है। रिलायंस समूह की वित्तीय सेवा कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 689 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट अर्जित किया था। जुलाई-सितंबर, 2025 के दौरान उसका परिचालन राजस्व बढ़कर 981 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 694 करोड़ रुपये था। इस अवधि में ब्याज आय बढ़कर 392 करोड़ रुपये हो गई जो जुलाई-सितंबर, 2024 के दौरान 205 करोड़ रुपये थी।