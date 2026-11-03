2 साल बाद बोनस शेयर दे रही कंपनी, 1 पर 1 शेयर फ्री देने का ऐलान, अब स्टॉक पर रहेगी नजर!

मुख्य बातें

Bonus Share News: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। चॉइस इंटरनेशनल (Choice International) ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1:1 बोनस इश्यू को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपको एक और शेयर फ्री में मिलेगा। बता दें कि कंपनी करीब दो साल बाद बोनस शेयर जारी करने जा रही है। इस खबर के बाद निवेशकों की नजर कंपनी के शेयर और बोनस की अगली तारीखों पर बनी हुई है। कंपनी के शेयर आज 1.8% गिरकर 743.05 रुपये पर आ गए थे।

क्या है 1:1 बोनस शेयर का मतलब? अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि 1:1 बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। दरअसल, 1:1 बोनस इश्यू के तहत कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर मुफ्त में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक के पास चॉइस इंटरनेशनल के 100 शेयर हैं, तो बोनस इश्यू के बाद उसके डीमैट खाते में 100 अतिरिक्त शेयर जुड़ जाएंगे। यानी उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशक के पैसे की वैल्यू सीधे दोगुनी हो जाएगी। बोनस शेयर जारी होने के बाद आमतौर पर शेयर की कीमत उसी रेशियो में एडजस्ट होती है।

अभी घोषित नहीं हुई रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिलहाल बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, लेकिन रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है। रिकॉर्ड डेट वह तारीख होती है, जिसके आधार पर कंपनी यह तय करती है कि किन निवेशकों को बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी बाद में इस तारीख की जानकारी देगी। इसलिए निवेशकों को बोनस शेयर का फायदा पाने के लिए कंपनी की ओर से जारी होने वाले अगले अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।